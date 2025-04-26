Рецензия на фильм «Аудитор 2» / The Accountant 2

С 24 апреля в кинотеатрах стартовал прокат криминального экшен-триллера «Аудитор 2», который, как нетрудно догадаться, является сиквелом «Аудитора» 2016 года. Бен Аффлек, Джон Бернтал, Синтия Аддай-Робинсон и Дж. К. Симмонс вернулись к своим ролям, так же как и режиссер и сценарист первого фильма — Гэвин О’Коннор и Билл Дюбок соответственно. Чем лента отличается от своего предшественника и пошло ли это на пользу — предлагаем узнать в рецензии ниже.

Плюсы: хороший актерский состав, в частности Бен Аффлек и особенно Джон Бернтал выдали отличные выступления и прекрасно взаимодействуют в кадре; уместный юмор; топовый экшен; Минусы: шаблонность и некоторая затянутость истории; кому-то точно не хватит экшена; персонажка Даниэллы Пинеды слишком неприметна; 7.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Аудитор 2» / The Accountant 2

Жанр криминальный триллер, боевик

режиссёр Гэвин О’Коннор

В ролях Бен Аффлек, Джон Бернтал, Синтия Аддай-Робинсон, Даниэлла Пинеда, Дж. К. Симмонс, Эллисон Робертсон, Роберт Морган, Грант Харви, Эндрю Ховард

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

После событий первого фильма прошло 8 лет. Бывший директор FinCEN Рэймонд Кинг вышел на пенсию и стал частным детективом. Его поиски пропавшей семьи мексиканских мигрантов привели старика к таинственной наемнице Анаис, однако за ними, как оказалось, следит влиятельная преступная группировка. Во время их встречи в обычной забегаловке Кинга убивают, но перед смертью он успевает оставить лаконичное, но удивительно понятное сообщение своей бывшей подчиненной Мэрибет Медине — «найди Аудитора».

И она находит. Тот без особого успеха пытается социализироваться, впрочем, своих выдающихся умственных и боевых навыков не утратил. Объединив усилия, герои выходят на опасных торговцев людьми, и Кристиан Вульф решает просить помощи у своего младшего брата Брэкстона. Теперь им предстоит не только дать бой большому количеству вооруженных до зубов мордоворотов, но и выяснить, какую роль в этом деле играет Анаис.

Первый «Аудитор» относится к той категории фильмов, которые больше понравились зрителям, чем критикам (соответствующие рейтинги на агрегаторе Rotten Tomatoes прилагаются). Лента предлагала сплошь мрачный тон повествования, а иногда прибегала к откровенному драматизму, в частности это касается предыстории брошенных матерью братьев и их явно не наполненного счастливыми мгновениями детства, показанного во флешбеках.

В сиквеле режиссер Гэвин О’Коннор и сценарист Билл Дюбок твердо решают, что хватит сосредотачиваться на проявлениях любых страданий, и если и наказывать злодеев в рамках развлекательного жанрового кино, то с допустимыми легкостью и непринужденностью. И такой подход кажется не то что уместным, а даже выигрышным по отношению к первому фильму.

Теперь история держится на действительно увлекательном взаимодействии двух братьев, которые находят время и на то, чтобы толочь злодейские рожи, и на братскую болтовню за пивом, и на танцы в кантри-баре. А создатели ленты позволяют себе разбавить напряжение неожиданными комедийными моментами. Как ни странно, это работает.

Особенно эффектно вводят в сюжет персонажа Джона Бернтала, о котором после недавних «Аматора» и «Сорвиголовы» мы вспоминаем уже третий раз за последние три недели. Его Брэкстон сначала выдает забавную репетицию в нижнем белье перед зеркалом, а затем предстает перед зрителем натурально Стейтемом из начальной сцены седьмого «Форсажа» — помните разбросанных постфактум по больнице то тут, то там спецназовцев? Здесь происходит примерно то же самое, минус форсажевский пафос и лысина Стейтема, плюс ироничный диалог и густая шевелюра Бернтала.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Позволяет себе больше эмоций по сравнению с оригиналом и невозмутимый Аффлек, особенность героя которого предполагает определенное, несколько «терминаторское» поведение. Да, возможно разговоры с женщинами у него по-прежнему не клеятся, зато складных братских взаимоотношений явно стало больше, и от этого фильм только выиграл.

Конечно, О’Коннор и Дюбок заметно злоупотребляют ржавыми жанровыми тропами, которые запросто можно назвать читерскими. Это проявляется и в противопоставлении методов борьбы со злом Вульфов, которые не очень-то придерживаются буквы закона, сплошь законопослушной агентке Медине, и в том, что главным героям предстоит спасать несчастных детишек — тут хочешь не хочешь, а будешь болеть за парней изо всех сил. Однако яркой химии между Аффлеком и Бернталом хватает, чтобы нивелировать невзрачность истории, к тому же, в финале она подкрепляется топовым экшеном, которого все-таки хотелось бы побольше.

Хватает в рассказе и локальных глупостей и недоработок. Например, персонажка Даниэллы Пинеды в начале выглядела многообещающе (и чисто визуально напомнила марвеловскую Черную вдову), но по ходу развития событий была слабенько задействована в них, из-за чего не способна вызвать что-то большее, чем равнодушие. А допросы важных свидетелей нужно обязательно проводить в комнатах с максимально большими окнами, и желательно расположиться так, чтобы снайперу было как можно легче убрать свою цель.

Второй «Аудитор» получился стоящим развлекательным фильмом, в некоторых аспектах даже лучше всей из себя такой серьезной и нахмуренной первой части. И если с сюжетной точки зрения он не готов удивлять какими-то сюрпризами или откровениями, то теперь точно можно сказать, что у этой истории есть не только ум и мышцы, но и душа.