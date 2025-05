Рецензия на фильм «Фанатик» / Borderline

1 мая в кинотеатрах стартовал прокат комедийного триллера «Фанатик», в котором Рэй Николсон играет навязчивого поклонника поп-звезды Софии в исполнении Самары Уивинг. Как отмечала актриса, ее образ был вдохновлен Мадонной и Бритни Спирс. На официальном украинском постере красуется надпись «От создателей «Медведь под кайфом» и продюсеров «Барби» и «Солтберн»», и перед просмотром можно было только догадываться, какой уровень экранного безумия ждет зрителей. Что ж, именно об этом и рассказываем в обзоре ниже.

Лос-Анджелес, на дворе 90-е. В дом мегапопулярной певицы Софии наведывается Пол Дьюерсон — пожалуй, ее самый ярый фанат. Но на пороге роскошного жилища он встречает не предмет своего обожания, а сурового охранника Белла. Тот вежливо пытается прогнать незваного гостя, но все тщетно.

Спустя полгода София узнает, что Пол сбежал из психиатрической лечебницы, куда он попал после предыдущего визита. Не заставляет себя долго ждать (на самом деле заставляет) и следующий, только на этот раз у сумасшедшего сталкера появились сообщники, и теперь он решительно настроен наконец обручиться со своей «возлюбленной».

В 1996 году некий Роберт Дьюи Хоскинс был осужден на 10 лет лишения свободы за преследование Мадонны и угрозы в адрес звезды. По словам ее телохранителя, мужчина утверждал, что перережет горло певице, если она не станет его женой. После освобождения из тюрьмы и впоследствии из калифорнийской психиатрической больницы, в июле 2011-го, Хоскинса снова арестовали и отправили в другое медицинское учреждение в Лос-Анджелесе. В следующем году ему удалось сбежать, но в конце концов правоохранители задержали душевнобольного.

Очевидно, что при написании сценария Джимми Уорден вдохновлялся именно этими реальными событиями, а на главную роль всемирно известной блондинки, по примеру коллеги Пола У.С. Андерсона, взял свою благоверную Самару Уивинг. Последнюю уже успели наречь «королевой крика»; интересно, что по этому поводу думает, например, Миа Гот.

После просмотра ленты Уордена, для которого это был режиссерский дебют (а в исполнительных продюсерах здесь значится еще одна красотка-блондинка Марго Робби), вы рискуете задаться примерно таким вопросом: «что это вообще было?». Понятно, что Уорден и все причастные пытались совместить черную комедию об одержимости с триллером о вторжении в дом, но на деле у них получилось что-то крайне невнятное и сомнительное.

Проблема в том, что скучать начинаешь где-то на минуте 15-й, негодовать — где-то на экваторе хронометража, а уже плеваться — ближе к концовке, когда уровень абсурда достигает своего апогея. Реакция на фильм обусловлена тем, что его создатели так толком и не определились, на что делать ставку и как грамотно слепить из разных жанровых элементов нечто цельное.

Довольно увлекательная дебютная сцена и дальнейшее дураковаляние Рэя Николсона, пока в кадре проносятся начальные титры, настраивают на пусть идиотское, но веселое экранное безумие. Впрочем, дальше нам предлагают сплошную скуку, ведь знакомство с персонажами затягивается, их абсолютно бессмысленные диалоги раздражают все больше, а попытки пошутить, как, например, появление в кадре полицейского, мечтающего стать звездой мюзиклов, не спасают в целом унылое действо.

Чтобы вы понимали, встречаются лицом к лицу персонажи Уивинг и Николсона где-то на минуте 40-й. То есть, создатели распыляются на какие-то лишние сюжетные линии, как, например, семья Белла, поэтому большинство из того, что происходило до этого времени, можно смело пропускать. Да и сама эта встреча вряд ли тянет на что-то действительно увлекательное.

Не очень обоснованно выглядит и перенос событий в 90-е, ведь этот фактор практически ни на что не влияет. Разве что Уордену захотелось сослаться на резонансные события тех времен, которые к тому же бросали вызов устоявшимся гендерным ролям.

В одной из сцен мы увидим пазл, посвященный актуальной эпохе комедии «Джуниор» (1994). Также познакомимся с другом Софии, профессиональным баскетболистом Роудсом — этакой аллюзией на Денниса Родмана, у которого, кстати, был короткий роман с Мадонной в том же 1994-м. В «Джуниоре», если вспомнить, Шварценеггеру пришлось забеременеть, а тут у нас местная звезда NBA будет разгуливать в кадре в свадебном платье, как это делал Родман на презентации автобиографии в 1996-м.

Невозможно не заметить попытку Уордена поиграть в стиль: то тут, то там в кадре мелькают оттенки красного, сообщающего об опасности или даже кровавых страстях; красноречиво в разбитом зеркале выглядит отражение Пола; постоянно звучат хиты давно минувшей эпохи — особенно запоминается совместное исполнение персонажами Самары Уивинг и Альбы Баптисты хита Селин Дион «It’s All Coming Back to Me Now». Жаль, что ничто из этого не делает шаткую сценарную конструкцию хоть немного крепче, а фильм — интереснее. Рэй Николсон здорово отрывается, но после недавнего «Новокаина» рискует стать заложником одного образа. Самара Уивинг, наоборот, отличается стабильной сдержанностью, из-за чего вызывает равнодушие к своей героине. А вот Альба Баптиста и Джимми Феилс органично вписываются в повествование, но это мало на что влияет.

Ясно, что все это явная провокация от Уордена, что не отменяет факта, что амбициозный дебютант пытается выдать свое кино за нечто более остроумное, изобретательное и стильное, чем оно есть на самом деле.

За всеми гримасами Рэя Николсона на крупных планах, невыносимыми выходками притрушенной сообщницы Пола и черным юмором (справедливости ради, некоторые шутки хоть и абсурдные, но выстреливают) скрывается интонационный и содержательный беспорядок. Наверное, поэтому на финальных титрах, как тот Пол Дьюерсон, так и не можешь определиться, то ли смеяться во весь голос, то ли плакать взахлеб.