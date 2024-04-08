Трейлер «MaXXXine»: королева крика Миа Гот в продолжении слэшеров «X» и «Перл»

Фильм рассказывает о начинающей актрисе Максин Минкс, которая пытается добиться успеха в Голливуде 1980-х годов после ужасных событий, отраженных в предыдущем слэшере Тая Уэста «X». Однако здесь появляется таинственный серийный убийца, преследующий голливудских звезд, что несколько усложняет ее планы.

Компанию Гот, которая уже в третий раз появится в серии фильмов «X» и сыграет главную роль, составят Элизабет Дебики («Довод»), Мозес Самни («Крид»), Мишель Монахэн («Миссия невыполнима: Последствия»), Бобби Каннавале («Наблюдающий»), Лилли Коллинз («Эмили в Париже»), певица Холзи («Зверопой 2»), Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»), и Кевин Бэйкон («Город на холме»).

Фильм «X», который начал серию слэшеров A24, рассказывал о группе режиссеров-любителей, которые пытались снять порнофильм в доме в отдаленной местности. Его приквел «Перл» исследовал историю молодой женщины, которая в начале хотела присоединиться к киноиндустрии, но в конце концов подчинилась более насильственным желаниям.

Тай Уэст снова пишет сценарий и режиссирует историю. Публика неплохо реагировала на предыдущие слэшеры — они обошлись в $2 млн, а собрали более $22 млн.

Премьера «MaXXXine» запланирована на 5 июля

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