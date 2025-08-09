Рецензия на фильм "Граф Дракула. История любви"/ Dracula: A love tale

«Граф Дракула. История любви» — попытка Люка Бессона по-новому посмотреть на одного из самых известных персонажей мировой культуры. В центре сюжета — знакомая по классическим историям фигура графа, но на этот раз авторы делают ставку на романтическую линию, пытаясь совместить готическую атмосферу с драмой о чувствах и страсти. Здесь есть и темные замки, и ночные улицы, и сцены, которые должны держать в напряжении, но в то же время фильм пытается открыть другую, «более человечную» сторону легендарного вампира. По задумке, эта версия истории должна была бы соединить мистический триллер и трагическую любовь, создавая новый взгляд на классический сюжет. Но что-то немного не получилось.

Плюсы: некоторые экшен-сцены ближе к финалу выглядят неплохо Минусы: слабый сценарий без внутреннего подвига персонажей, ноль химии между героями, неинтересные персонажи, картонная актерская игра, даже легендарный Кристоф Вальц не играет, а просто существует в этом фильме, чувствуется, что Люк Бессон теряет свою режиссерскую силу 3 /10 Оценка

ITC.ua

«Граф Дракула. История любви»/ Dracula: A love tale

Жанр ужасы, мелодрама, фэнтези, …

режиссёр Люк Бессон

В ролях Калеб Лэндри Джонс, Зои Блю Сайдел, Кристоф Вальц, и др.

Премьера 7 августа 2025 года, кинотеатры

Все, что нужно знать о новом фильме «Граф Дракула. История любви» — это то, как далеко может зайти режиссер, когда-то культовый, а сегодня банально уставший. Люк Бессон, автор «Леона» и «Пятого элемента», снова сел в режиссерское кресло и в очередной раз доказал, что не понимает, зачем он вообще это сделал. Фильм пытается осовременить миф о вампире, сделать его более драматичным, более глубоким, возможно даже более романтичным. Но получается что-то вроде недоделанной фанфик-пародии, которая сама не знает, чем хочет быть.

Это не триллер, не хоррор, не драма и точно не готическая история. Это — шаблонная каша, которая боится любой смелой мысли.

Все настолько беспомощно, что вспоминать «Носферату» Эггерса становится больно, потому что контраст просто катастрофический. Там была невероятная экранизация, которая одновременно смогла и напугать и дать возможность переживать за персонажей. А здесь как будто просто отчет для инвесторов.

В основе сюжета — очередная адаптация классического образа Дракулы, которую подают с претензией на трагедию и любовь. Но сценарий написан настолько поверхностно, что сразу забываешь не только о мотивации персонажей, но и о них самих. Герои здесь — не люди, не мифы, не архетипы. Они просто место, где сидит диалог. Иногда кринжевый, иногда пафосный, но всегда абсолютно пустой. Они не вызывают эмпатии, не интересуют, не держат в фокусе. Каждая сцена будто воспроизведение шаблона, который не пережили, не проработали, а просто сняли на автомате.

Даже Кристоф Вальц, которого трудно сделать скучным, умудряется быть здесь вообще никаким. Это самый картонный Вальц за последние 10 лет. Он играет старого священника, и по совместительству охотника на вампиров, который имеет в себе драму, но ее не видно. Она не читается в глазах, не звучит в репликах, не поддерживается визуально. Такое впечатление, что Вальц сам не верит в фильм и просто играет свой контракт, а не персонажа.

Главного героя, Дракулу, сыграл Калеб Лэндри Джонс и это абсолютно проходная, бесцветная роль. Его Дракула не пугает, не интригует, не тянет на себя внимание. Он просто есть. И это, пожалуй, худшее, что можно сказать о центральном персонаже.

Та же история и с женским персонажем, которую сыграла Зои Блю Сайдел. Она пытается вытянуть роль, иногда даже пробует сыграть тонко, но материала для игры у нее просто нет. Эмоции не работают, внутренний конфликт надуманный. Даже химии между ней и Дракулой не чувствуется. Они рядом, но не вместе, все настолько искусственно. Как карикатура, которую просто разбавили диалогами.

Сама режиссура — еще один повод усомниться в том, что Бессон способен что-то сказать. Когда-то новатор, сегодня он снимает фильмы так, как будто пытается угадать ожидания студии. Никакого авторского голоса, никакой визуальной идентичности.

Моменты, которые должны были бы быть страшными, получаются банальными. Сцены, которые претендуют на драму, выглядят как пародия. Музыка шаблон на шаблоне. Операторская работа чисто техническая, без стиля, без атмосферы, без настроения. Визуально фильм плоский. Цвет блеклый. Монтаж хаотичный, а сцены переходят одна в другую без смысла. Есть несколько экшен-сцен ближе к финалу, где видно, что кто-то пытался добавить хоть немного драйва. Но этого мало. Это как засунуть в пересоленное блюдо немного перца — хуже не станет, но вкусно не будет.

Проблема в том, что здесь все откровенно халтурное. Даже сама история любви, которая вынесена в название, не работает. Она не имеет основы. Нет моментов, которые бы раскрывали персонажей. Просто набор сцен и поцелуев, за которыми пустота. А между ними попытки создать атмосферу. Безрезультатные. Фильм выглядит иногда как пародия на самого себя. И это не метаирония, это просто неумение. Плохой сценарий. Плохой монтаж. Плохая подача.

И хуже всего в этом всем осознание, что Люк Бессон реально когда-то был великим режиссером. Человеком, который задавал стиль и создавал легенды. А теперь — режиссер, имя которого ассоциируется с провалом. С каждой новой работой он все глубже закапывает свое наследие. Он потерял не только интерес к историям он потерял саму способность рассказывать их хорошо.