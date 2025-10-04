Рецензия на фильм "Грязная игра" / Play Dirty

На неделе на стриминговом сервисе Prime Video вышел комедийный экшн-триллер об ограблении «Грязная игра», сюжет которого основан на серии книг «Паркер» американского писателя Дональда Э. Уэстлейка. В рецензии ниже будем разбираться, что за грязную игру устроят на экране и насколько интересно за ней наблюдать.

Плюсы: достаточное количество экшена; создатели по крайней мере пытаются и увлечь, и развеселить; кого-то местные твисты, возможно, удивят; Минусы: шаблонный сценарий с кучей бессмысленных моментов; интонационная неопределенность; затянутость; слабенький устаревший CGI; 6 /10 Оценка

ITC.ua

«Грязная игра» / Play Dirty

Жанр комедийный боевик, триллер об ограблении

режиссёр Шейн Блэк

В ролях Марк Уолберг, Лакит Стэнфилд, Роза Салазар, Тони Шалуб, Киган-Майкл Ки, Нат Вулф, Гретчен Мол, Томас Джейн

Премьера Prime Video

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Крутой профессиональный грабитель Паркер и его команда проворачивают очередное дело, и несмотря на то, что преступников настигает неприятный форс-мажор, им таки удается завладеть награбленным в количестве $400 тыс. Впрочем, на этом проблемы Паркера отнюдь не заканчиваются, а скорее наоборот: преданный, он во что бы то ни стало пытается отомстить и вернуть свое. Вскоре герой получает совершенно неожиданную возможность сорвать самый большой в своей жизни куш.

Паркер стал главным героем подавляющего большинства романов Дональда Э. Уэстлейка, написанных под псевдонимом Ричард Старк — возможно, именно поэтому поначалу в проект планировали привлечь более статусного, чем Марк Уолберг, Роберта Дауни-младшего. А возможно потому, что режиссер Шейн Блэк ранее работал с актером в «Поцелуе навылет» (2005) и «Железном человеке 3» — и в обоих случаях это сотрудничество было по-своему плодотворным.

Также отметим, что персонаж далеко не впервые сходит со страниц романов в плоскость киноэкрана, в частности Паркера в разные годы изображали: Ли Марвин в криминальном триллере «В упор» (1967), Роберт Дюваль в The Outfit (1973), Мел Гибсон в «Расплате» (1999) и даже Джейсон Стэйтем в боевике с по-стейтэмовски прямолинейным названием «Паркер».

Новейшие приключения персонажа, сыгранного уже Марком Уолбергом, представляют не адаптацию какого-то конкретного романа Уэстлейка, а опираются на общие элементы книжного цикла. Паркер по-прежнему непоколебимый высокопрофессиональный грабитель, ради цели готовый пойти на убийство. Но прежде всего в глаза бросается то, что актер Уолберг просто выдает типичного Марка Уолберга, разве что немного более жестокого, чем обычно. Так что еще попробуйте отличить того Паркера, скажем, от экранного Макса Пейна.

История начинается с относительно успешного ограбления, за которым сразу следует предательство — уже на этом этапе у Уолберга должно было возникнуть чувство дежавю, ибо кому как не ему знакома подобная ситуация. В лучших традициях жанра перед зрителем предстает очередная команда грабителей, где у каждого своя четко определенная роль. Но, конечно же, что-то обязательно пойдет не по изначально гениальному плану.

Основная проблема «Грязной игры» не в том, что местным ворам по харизме ой как далеко не то что до кого-либо из команды Дэнни Оушена, а порой даже Доминика Торетто. И даже не в том, что лента предлагает стандартный вторичный сюжет об ограблении, практически лишенный сюрпризов.

Беда детища Блэка заключается в том, что режиссер так и не определился, что именно он снимает жанрово и как гармонично совместить легкомысленность комедийного боевика и кровавость сурового криминального триллера, где нет места для смеха.

То есть, пока команда решительных выдумщиков оставляет после себя все больше трупов, причем с довольно детальной демонстрацией изрешеченных статистов, создатели не отказывают себе в удовольствии попутно выдавать шутки. Но вместе эти две составляющие у Шейна Блэка уживаются неважно. Собственно, если вспомнить, от резких интонационных качелей на обе ноги хромала и предыдущая работа постановщика — «Хищник» образца 2018 года. И потому буквально через месяц мы будем смотреть на инопланетного охотника, исполненного уже совсем другими людьми.

В «Грязной игре» есть немалое количество экшн-сцен, с щедрым использованием компьютерной графики. Однако в такие моменты картинка становится заметно замыленной, поскольку складывается впечатление, что здешний CGI вынырнул где-то из 2003-го (эпизод с эффектным падением с мотоцикла прямо напомнил аналогичную сцену из «Сорвиголовы» с Беном Аффлеком, где нам нарисовали неправдоподобного Колина Фаррелла).

При этом простая и прямолинейная история насыщена абсолютно лишними элементами, выполняющими сугубо декоративную функцию. То ли арка очередного опереточного латиноамериканского диктатора, то ли ветка Ната Вулфа выглядят откровенными филлерами, лишь растягивающими хронометраж, в то время как индианоджонсовское сокровище — очередной пустой, неинтересный макгафин.

Подобная избыточность приводит к значительной продолжительности не особо увлекательного и нередко бессмысленного фильма — в какой-то момент может показаться, что Блэк и компания банально не знают, когда стоит заканчивать.

С другой стороны, «Грязная игра» вполне способна удовлетворить непритязательные запросы вроде просмотра типичного стримингового контента, что называется, «на фоне». В целом же это одноразовая проходная ерунда со сценарием от искусственного интеллекта. Полушутливая затея, выветривающаяся из головы на финальных титрах. Стриминговая жевательная резинка практически без вкуса. Если есть желание взглянуть на Марка Уолберга в качестве выдающегося вора, без шуток, пересмотрите лучше «Ограбление по-итальянски» (2003).