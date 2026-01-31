Рецензия на фильм "Помогите" / Send Help

С 29 января в кино развернулось нешуточное противостояние между героями Рэйчел Мак-Адамс и Дилана О’Брайена в психологическом триллере о выживании с элементами черной комедии «Помогите». Руководить парадом вызвался автор культовых «Зловещих мертвецов» и трилогии о «Человеке-пауке» образца 2000-х Сэм Рэйми. Сценаристами выступили Дэмиен Шеннон и Марк Свифт, которые в 2003-м не побоялись столкнуть двух икон слэшера в своем дебюте «Фредди против Джейсона». Что же получилось у этих господ — предлагаем узнать в рецензии ниже.

Плюсы: многообещающее начало; актерская игра Рэйчел Мак-Адамс; приправленные черным юмором сцены; взаимодействие Мак-Адамс и О'Брайена; Минусы: тональная неопределенность — сюжет неважно балансирует между сатирической черной комедией, психологическим триллером о выживании и кровавым фильмом ужасов; в итоге история скатывается в бессмысленную жестокую бойню; вторичный ключевой твист, выглядящий как кража из другого фильма; 6 /10 Оценка

«Помогите» / Send Help

Жанр триллер о выживании, черная комедия

режиссёр Сэм Рэйми

В ролях Рэйчел Мак-Адамс, Дилан О’Брайен, Крис Панг, Деннис Хейсберт, Ксавьер Сэмюэль

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2026

Сайт IMDb, официальный сайт

Линда Лиддл — старательная сотрудница отдела стратегии и планирования успешной компании, а еще одинокая и не очень опрятная серая мышка, живущая с попугаем и фанатеющая от реалити об изнурительных испытаниях на тропических островах. Она мечтает об обещанном повышении, которое давно заслужила. Брэдли Престон — новый генеральный директор той же фирмы, который занял место умершего отца и не намерен выполнять его обещание по отношению к Линде. Вместо нее высокую должность занимает друг Престона.

Вскоре Линда оказывается в обществе мужчин-коллег на самолете во время рабочей поездки в Бангкок. Негодяи уже взялись насмехаться над ее кастинг-видеороликом для реалити-шоу, как вдруг транспортное средство попадает в шторм и терпит крушение. Выживают только Линда и Брэдли. Они оказываются на необитаемом острове, где приспособленность женщины к выживанию становится основополагающим фактором, тогда как непутевому боссу эта робинзонада в реальной жизни дастся ох как непросто. Ну что, Брэдли, и кто теперь здесь главный?





На официальном сайте прокатчика Kinomania Film Distribution «Помогите» сдержанно позиционируется как «хоррор/триллер». Да и промоматериалы намекали на нечто зловещее и мрачное: на одном из постеров, например, окровавленная и лихая Рэйчел Макадамс напоминает инфернальный образ файнзовского доктора Келсона из недавнего «28 лет спустя: Храм костей». Однако хоррор и триллер будут информацией неполной и даже несколько обманчивой. В истории, особенно в начале, четко прослеживаются проявления дерзкой черной комедии. И именно это способствует тому, что поначалу лента кажется столь многообещающей.

Не лишним будет вспомнить, что Рэйчел Мак-Адамс чуть более 20 лет назад уже встрявала в разборки подобного толка — в «Ночном рейсе» (2005). Тот клаустрофобный триллер режиссировал другой выдающийся хоррормейкер, создатель культовых слэшеров «Кошмар на улице Вязов» и последующего постмодернистского переосмысления жанра Уэс Крейвен. Там, если вспомнить, также имели место события в самолете, и в итоге приветливый молодой человек в исполнении Киллиана Мерфи гонялся за протагонисткой с ножом наперевес.

Но есть нюанс — на этот раз уже самой героине Мак-Адамс вручили холодное оружие и это она трансформируется в дьяволицу, хотя до того ничто не выдавало в бедной неудачнице хардкорную версию повзрослевшей Реджины Джордж. Если кто-то думает, что это героиня из разряда «в тихом омуте черти водятся», то он будет абсолютно прав. Надо признать, что в таком непривычном амплуа актриса выглядит великолепно. Как минимум сцена охоты на неприлично компьютерного дикого кабана запомнится вам надолго. Джек Блэк с тем же представителем фауны в декабрьской «Анаконде» и рядом не стоял.

К сожалению, чем дальше будут развиваться события, тем больше «Помогите» будет терять в комедийной изобретательности и окончательно превращаться в гротескное средоточие бессмысленного насилия ради насилия.

Ясно, что надо было красноречиво высмеять болвана, возомнившего себя Патриком Бейтманом на минималках, и бешеную преемницу Энни Уилкс, показав, как в соответствующих условиях срываются маски, меняются роли, на глазах тает корпоративная иерархия. И Рэйми полагается на фирменные приемы, то есть навыки в том жанре, в котором он в первую очередь состоялся как кинематографист. Но эта его тяга к чрезмерным, порой гиперболизировано нереалистичным сценам выглядит неуместной.

Окончательно подрывает веру в кино ключевой твист в кульминации, нагло украденный у одного из триумфаторов Каннского кинофестиваля последних лет — раскрытие названия составит вопиющий спойлер для тех, кто видел тот фильм, поэтому для всех заинтересованных ограничимся ссылкой на IMDb. Извините, мистер Рэйми, но этот маневр сильно смахивает на откровенный плагиат, а не сюжетное откровение.

Несколько спасают ситуацию энергичные выступления Рэйчел Мак-Адамс и звезды подростковой антиутопии «Бегущий в лабиринте» (2014-2018) Дилана О’Брайена, и какая-то химия между ними да и вырисовывается.

Актриса ранее работала с Рэйми в «Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия» (2022), хотя настоящее безумие показала как раз здесь. Настолько не в себе она была разве что рядом с придурковатым Робом Шнайдером в «Цыпочке» (2002), но то была чистая комедия, без реймовских перегибов. О’Брайен же уступает в харизме экранной партнерше по всем статьям, но держится молодцом и даже забавен, когда пытается съесть какого-то явно невкусного жука.

Жаль, что авторам не удалось приумножить изначальный запал и выдержать заданную тональность до конца — «Помогите» банально скатывается в неуклюжий файтинг, вызывающий лишь отторжение. Если сцена авиакатастрофы настраивает на оптимизм, то эпизод с блевотиной его заметно нивелирует. А к финальным разборкам все сводится к тому, будто в рекламу батончика Bounty вторглись заядлые хоррормейкеры и айда творить настоящее искусство. Фредди против Джейсона на новый лад. И неважно, кто победит.



