Рецензия на фильм "Потустороннее" / Presence

С 28 августа в кинотеатрах начали прокатывать мистический триллер «Потустороннее» от известного голливудского сценариста Дэвида Кэппа и не менее известного режиссера Стивена Содерберга. Это уже третья совместная работа киноделов за последние несколько лет после триллера «Кими» (2022) и шпионского триллера «Операция «Черный кейс», шедшего в украинском прокате в начале весны. Что предлагают зрителям эти двое в «Потустороннем» и чем примечательно их кино — рассказываем в рецензии ниже.

Плюсы: выдающаяся операторская работа, которая наслаивает дополнительные смыслы в повествование; попытка режиссера рассказать драматическую историю в обрамлении типичного ужастика о призраке, прячущемся в шкафу; лаконичность и минималистичность идут на пользу; Минусы: все без исключения персонажи вызывают одно равнодушие; те, кто ожидал фильм ужасов, будут разочарованы; монотонность и неторопливость повествования не идут на пользу; 6 /10 Оценка

ITC.ua

«Потустороннее» / Presence

Жанр драматический триллер о сверхъестественном

режиссёр Стивен Содерберг

В ролях Люси Лью, Крис Салливан, Каллина Лян, Джулия Фокс, Уэст Малхолланд, Эдди Мэддей, Лукас Папаэлиас, Бенни Элледж, Дэниел Дэниелсон, Натали Вуламс-Торрес

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Обычная семья в лице Ребекки, Криса, их детей-подростков Хлои и Тайлера переезжают в симпатичный домик где-то в уютном пригороде. У каждого из них свои заботы: Ребекка, выступающая главной в семье, ввязалась в какие-то мошеннические схемы на работе; Крис, похоже, подумывает о разводе; пловец Эдди просто ведет себя как свинья, а смущенная Хлоя переживает смерть близкой подруги. Именно юная девушка начинает чувствовать какое-то незримое таинственное присутствие в доме, и когда в этом убеждаются все остальные, становится очевидно, что они здесь живут не одни.

Идея фильма у Содерберга возникла после того, как он, его жена и их домработница предположили, что в доме, где они живут и работают, присутствует дух умершей женщины Мими, когда-то там жившей. «Это заставило меня задуматься о том, как бы Мими отнеслась к нашему присутствию в ее доме. Злится ли Мими на то, что мы здесь живем?» — признавался режиссер. Он написал 10 страниц сценария, а затем Дэвид Кэпп превратил их в полноценную историю и добавил финальный твист.

«Потустороннее» на первый взгляд выглядит как нечто явно жуткое, минимум триллерное. На это намекает и принадлежность ленты к компании Neon, привыкшей выпускать если не «самые страшные фильмы десятилетия», то по крайней мере «лучшие хорроры года», и неприметная завязка с семьей в новом доме, представляющая собой вопиющее жанровое клише.

Но Стивен Содерберг не был бы самим собой, если бы выдал обычный жанровый образец. Банальщину без каких-либо амбиций деконструировать ржавые тропы. Вместо этого постановщик нагло использует их ради авторского замысла, игнорируя сомнительную перспективу подвергнуть кино остросюжетным жанровым рамкам.

Примерно то же самое произошло и в мартовской «Операции «Черный кейс», где в сеттинге шпионского триллера с соответствующей интригой Содерберг замаскировал историю о доверии в супружеских отношениях, на которую наслаивались пусть где-то опасные, но все же второстепенные страсти секретных агентов. В «Потустороннем» за фасадом хоррора/триллера о призраке в доме кроется драма о дисфункциональной семье и трагедии, которая, возможно, стала одним из последствий этой дисфункциональности.

Но куда больше внимания на этот раз режиссер уделяет не содержанию, а выразительной и даже экспериментальной форме своего псевдоужасного детища.

Фишка в том, что повествование ведется с точки зрения самого полтергейста, причем в прямом смысле. Зритель буквально видит все глазами загадочной потусторонней сущности, выступающей безмолвным и почти невидимым наблюдателем всего происходящего в доме. Это добавляет не то что определенной свежести показанному, но и полностью сводит на нет любую хоррор-составляющую. Поэтому если кто-то рассчитывал на фильм ужасов, тот точно будет чувствовать себя обманутым.

С технической стороны это выглядит довольно увлекательно: за ручную камеру взялся лично Содерберг, и кажется, будто это Эммануэля Любецки, с его знаменитой «безмонтажной» манерой съемки, поместили в ограниченное пространство одного дома. Монтаж здесь, конечно, присутствует, однако и его не назовешь привычным, поскольку склейки предполагают ассоциацию, будто между сценами экран гаснет, а потом снова включается.

В какой-то момент это может напомнить условно квестовую видеоигру от первого лица с «экраном загрузки» между миссиями, раз уж рецензия пишется для сайта, сосредоточенного на IT-тематике.

А вот по содержанию и, соответственно, эмоциональной вовлеченности зрителя, к ленте возникают определенные вопросы. Например, в попытке построить максимально реалистичный быт среднестатистической семьи Содерберг упустил возможность предложить хоть сколь-либо интересных персонажей. То есть таких, на судьбу которых нам будет не наплевать. Не добавляет интереса к просмотру и сплошь монотонное, неторопливое повествование, хотя, казалось бы, замкнутое пространство предполагает очевидные маневры для напряжения.

Парадоксальным образом «Потустороннее» предлагает довольно интересный киноопыт, но при этом не является фильмом сильно увлекательным. И когда камера таки выберется из душных комнат надоевшего помещения, вероятно, с облегчением вздохнет и зритель.