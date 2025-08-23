Рецензия на фильм "Одно целое" / Together

С 21 августа в кино можно посмотреть австрало-американский боди-хоррор «Одно целое», ставший режиссерским полнометражным дебютом для австралийца Майкла Шенкса. После успеха ряда представителей жанра, в частности скандальной «Субстанции», совсем неудивительно, что в последние годы «телесные ужасы» замаячили на экранах с новой силой. Более того, даже один из отцов-основателей этого кинематографического направления Дэвид Кроненберг не так давно выдал свой «Саван», где образ искалеченной Диане Крюгер надолго зависает в памяти после просмотра. Запоминается ли чем-то лента Шенкса — разбираемся в нашей рецензии.

Плюсы: несколько эффектных боди-хоррор сцен; реальная супружеская пара в кадре добавляет подлинности показанному; выразительная метафора в центре повествования; Минусы: кажется, будто ужасное и драматично-комедийно-романтическое конфликтуют вместо того, чтобы дополнять друг друга; кто-то может остаться недовольным ответами, которые предлагает кино и/или концовкой, тонально выбивающейся из повествования; 6.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Одно целое» / Together

Жанр боди-хоррор

режиссёр Майкл Шенкс

В ролях Дэйв Франко, Элисон Бри, Дэймон Херриман, Миа Моррисси, Джек Кенни, Карл Ричмонд, Франческа Уотерс

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb, официальный сайт

Тим и Милли уже давно вместе, но заметно, что пара переживает не лучшие времена. После прощальной вечеринки в кругу друзей они переезжают в сельскую местность в домик, расположенный недалеко от леса. Там Милли должна учительствовать в местной школе, а Тим попытается дальше заниматься музыкой, хотя о славе рок-звезды ему остается разве что мечтать.

Однажды влюбленные отправляются на прогулку в лес, но там ненароком проваливаются в какую-то зловещую пещеру, где решают переждать сильный ливень. Учитывая непреодолимую жажду, Тим не чурается выпить воды из тамошнего источника, а вскоре чувствует странную тягу к своей партнерше. Впоследствии это чувство становится взаимным, и озадаченных молодых людей начинает физически притягивать друг к другу, словно магнитом.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Существует такой тип кино, который принято характеризовать семейным — обычно на такие фильмы ходят всей семьей, а сюжеты в них максимально простые и безопасные. Под эту категорию подпадает, например, «Minecraft: Фильм«, или тот же «Мир Юрского периода», если мелкие уже выросли из штанишек младшей школы. «Одно целое» также можно назвать фильмом семейным. Только с той оговоркой, что рассчитан он исключительно на двух влюбленных.

Причем речь идет о тех парах, которые уже достаточно долго вместе, когда «бабочки в животе» давно прошли, он и она знают друг друга как самих себя, а секс происходит не так часто, как возможно кому-то того хотелось.

По доброй жанровой традиции за всеми телесными ужасами здесь скрыта очевидная метафора, в нашем случае длительных созависимых отношений (и всеми вытекающими из этого последствиями). Особенно таких, которые дают трещину. Возможно где-то более крепких. Но однозначно таких, когда кажется, что невозможно представить свою жизнь без того, с кем ложишься спать вечером и просыпаешься утром. С кем ешь одну и ту же пищу. С кем дышишь одним воздухом. С тем, кто всегда рядом.

Опытным супругам, или давним партнерам, которые еще не узаконили свои отношения, хорошо известно, что независимо от того, переживаете вы хорошие времена или плохие, то все равно влияете друг на друга кардинальным образом. «В определенный момент мы действительно не можем различить, где заканчивается одна жизнь и начинается жизнь нашей второй половинки» — отмечает режиссер.

То, что исполнители главных ролей Дэйв Франко и Элисон Бри 13 лет как вместе, наложило свой отпечаток на их уверенность в самых дискомфортных эпизодах.

Там, где другие, вероятно, смутились бы, эти двое сосредоточены на сцене без лишних мыслей. Когда-то братья Фаррелли сняли комедию о сиамских близнецах «Застрял в тебе» (2003), и местная сцена секса (а точнее того, что происходит после него) буквально интерпретирует это название.

В целом же Майкл Шенкс будто предлагает причудливую боди-хоррор адаптацию названия «Побудь в моей шкуре», коль уж мы с какой-то стати начали вспоминать о других фильмах.

Хватает здесь и непривлекательного, а для телесного ужаса это обязательность, зрительскому глазу контента. Таинственная пещера с магической водой напоминает дизайны Ганса Рудольфа Гигера времен «Чужого», и в какой-то момент может показаться, будто это логово Королевы Чужих, которая сейчас вынырнет из-за угла, чтобы наказать незваных гостей. Конечно, никаких ксеноморфов в кадре не будет, но своя почвара для зрителя приготовлена.

«Одно целое» в который раз напоминает, что Neon отлично умеет пиарить свои ужастики, достаточно вспомнить прошлогодний «самый страшный фильм десятилетия» «Длинноног» с неузнаваемым Николасом Кейджем. Лента Шенкса позиционируется как «лучший хоррор года», что декларирует нам официальный постер, цитирующий обзор от Insession Film. Возможно, речь идет о подкасте. Но если принять во внимание текстовую рецензию, то, во-первых, в упомянутом медиа фильм называют «лучшей комедией ужасов года» (хотя забавного здесь не так чтобы много), а во-вторых, это наверняка не лучший хоррор даже этого месяца — вспоминаем шокирующий «Верни ее мне» или впечатляющее «Оружие».

Такая плотность качественного жанрового продукта свидетельствует о том, что хоррор сейчас на подъеме. Откровенно мощном. Конкретно «Одно целое» также является приличным, неплохим образцом фильма ужасов, заслуживающим внимания. Однако как содержательно, так и технически в нем нет ничего выдающегося. Это просто добротно. Да и после «Субстанции», которая была и остроумнее, и более шокирующей, картина не производит сильного эффекта. Выглядит более попсовой. А как иначе, если местный нарратив подчеркивается незатейливыми строчками из давнего хита Spice Girls.