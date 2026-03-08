Рецензия на фильм "Невеста!" / The Bride!

С 5 марта в кино стартовали показы готического романтического фильма «Невеста!», вдохновленного «Невестой Франкенштейна» Джеймса Уэйла (1935) из Классической серии ужасов от Universal. Какого монстра сшили киноделы на этот раз, или, может, наоборот, выдали нечто прекрасное, разбираемся в обзоре.

Плюсы: потрясающее актерское выступление Джесси Бакли; Бейл, как всегда, тоже молодец; с технической стороны кино выполнено на высоком уровне; Минусы: жанровая и тональная мешанина; за ней теряется сама история, которую тоже бросает из стороны в сторону; феминизм подан очень прямолинейно и небрежно; 5 /10 Оценка

«Невеста!» / The Bride!

Жанр готический романтический фильм

Режиссёрка Мэгги Джилленхол

В ролях Кристиан Бэйл, Джесси Бакли, Питер Сарсгаард, Аннет Беннинг, Пенелопа Крус, Джейк Джилленхол, Джулианна Хаф, Джон Магаро, Джинни Берлин, Линда Эмонд, Златко Бурич

Год выпуска 2026

В Чикаго времен Великой депрессии, конкретно в 1936 году, девушка Ида, находясь под мистическим влиянием умершей Мэри Шелли (не спрашивайте), позволяет себе недопустимое поведение среди местных гангстеров и криминального босса Люпино. Эта история заканчивается для нее плохо — смертельным падением с лестницы, эффектно снятым в слоумо.

Тем временем отчаявшийся Монстр Франкенштейна, или просто Фрэнк, обращается к доктору Корнелии Эвфрониус с мольбами оживить ему спутницу — несчастный страдает от одиночества больше века. Как и подобает всем безумным ученым, она соглашается. Выкопав на кладбище могилку, да посвежее, герои приступают к процедуре оживления, которую точно не одобрит Укрэнерго. Очевидно, вы уже догадались, что возвращать с того света они взялись ту самую Иду. Так перед зрителем, а вместе с ним и ошарашенным Фрэнком предстанет Невеста.

Если вы смотрели «Невесту Франкенштейна» 1935 года, то знаете, что титульной героине в исполнении Эльзы Ланчестер там достались какие-то жалкие крохи экранного времени. Работая над новейшей версией, Мэгги Джилленхол решила исправить досадную историческую несправедливость — это действительно история о Невесте, сдобренная бунтарским феминистским духом.





Собственно, о порожденном гением Мэри Шелли Монстре говорим второй раз за последнее полугодие — конечно, речь идет о нетфликсовской киноадаптации от Гильермо Дель Торо. Сказать, что подходы опытного мексиканского специалиста по темным сказкам и молодой режиссерки к наследию писательницы различаются кардинальным образом — это ничего не сказать. Поэтому и их фильмы, соответственно, существуют в совершенно разных плоскостях.

Если Дель Торо относился к оригинальному произведению с максимальным уважением, едва не сдувая пылинки с каждой страницы, то Мэгги Джилленхол, наоборот, пытается всех убедить, что при иных обстоятельствах истинный magnum opus ждал Шелли впереди. И был бы он явно профиминистским. Да, здесь у нас именно тот фильм, где бестолковые мужики не замечают тебя, даже если ты Пенелопа Крус. А то и совершают что-то еще более ужасное.

Насколько такая затея, имей место она в реальной жизни, претендовала бы на статус бессмертной классики, судить не беремся, но если бы на бумаге фигурировала такая же смысловая кашица, как в фильме Джилленхол, ничего бы хорошего из этого не вышло.

«Невеста» умудряется выбесить уже в первые 5 минут. Как и вышеупомянутая Эльза Ланчестер, Джесси Бакли отрабатывает на двух фронтах, играя и призрак английской романистки (особа из неприятных, откровенно говоря), и девушку легкого поведения среди чикагских криминальных элементов. Последняя быстро трансформируется в восставшую из мертвых бунтарку с выразительной кляксой на лице и черным языком, и почему она должна быть (речь, конечно же, не о внешности) симпатична зрителю — решительно непонятно.

Джесси Бакли при этом играет великолепно — актриса стала едва ли не единственным светлым пятном в этом сценарном мраке. Она получила номинацию на «Оскар» за свою роль в «Гамнете», который сейчас крутят буквально в соседнем зале кинотеатра, но и здешняя ее работа заслуживает самых высоких оценок.

В ленте невозможно не заметить аллюзии на классику. В частности, голливудские мюзиклы золотой эпохи 30-40-х годов (на этом поприще тогда особенно отличилась MGM); недаром в кадре звучит имя Джинджер Роджерс, а брат режиссера, Джейк Джилленхол, изображает кого-то очень похожего на Фреда Астера. В результате и сама «Невеста» становится полумюзиклом, однако не сказать, что это идет на пользу.

Также в кадре фигурирует совершенно бесполезная, но парадоксально необходимая в замысле такого рода сюжетная линия детективов, гоняющихся за новоиспеченными Бонни и Клайдом (один из них — муж постановщицы Питер Сарсгаард). В дополнение «Невеста» сильно смахивает на провальный сиквел «Джокера» («это Леди Гага, или кто?» — прозвучало от одной зрительницы, опоздавшей на сеанс), от тех же Warner Bros. — компания явно наступает на те же грабли.

Кристиан Бейл не появлялся на экранах более трех лет, со времен «Бледно-голубого глаза» (2022), видимо, потому, что с тех пор твердо решил, что готический вайб должен быть обязательным элементом кино. В противовес бешеному перфомансу Бакли он выдает довольно сдержанное выступление, хотя его привычные манипуляции с весом снова заметны невооруженным глазом.

Фильм Джилленхол, ставший лишь второй режиссерской и сценарной полнометражкой в ее карьере после драмы «Потерянная дочь» (2021), представляет собой чистый, безудержный хаос, наблюдать за которым в течение двух часов — задача со звездочкой. Здесь намешаны разные жанры (комедия, мелодрама, мюзикл, криминальный триллер, щепотка научной фантастики), омажи голливудской классике, разнородные элементы, но за ними теряется история двух одиночеств, которая сама как будто лишена стержня. Воистину госпожа Мэгги сшила еще того кинематографического монстра.