Рецензия на фильм "Примат" / Primate

С 8 января в кинотеатрах начались показы хоррора «Примат», где бешеный шимпанзе устраивает кровавые расправы над очередной группой экранных болванчиков. Удалось ли авторам фильма выжать из такого незамысловатого концепта что-то интересное — именно об этом пойдет речь в нашем обзоре новинки.

Плюсы: здешнюю бескомпромиссную жестокость олдскульные поклонники жуткого жанра точно оценят; действительно страшный и угрожающий антагонист; высокая вовлеченность зрителя в местные разборки; плотный слой саспенса; Минусы: персонажей в кадре иначе как идиотами не назовешь; вовлеченность зрителя достигается за счет дешевых приемов; рядовой зритель может быть банально не готов к тому уровню жестокости, который предлагает кино; 6.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Примат» / Primate

Жанр фильм ужасов

режиссёр Йоханнес Робертс

В ролях Джонни Секвойя, Джессика Александер, Трой Коцур, Виктория Ваянт, Джия Хантер, Бенджамин Чен, Чарли Мэнн, Тенни Саймон, Мигель Торрес Умба, Кей Александер, Амина Абди, Альберт Магаши

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2026

Сайт IMDb, официальный сайт

Студентка Люси и ее друзья отправляются на Гавайи в гости к отцу девушки и ее младшей сестре Эрин. В роскошном доме, расположенном на краю обрыва, живет еще один член семьи — игривый шимпанзе Бен. Вечером компания, состоящая преимущественно из девушек, уже начала скучать, поэтому звонок парням, с которыми они познакомились в самолете, не заставил себя долго ждать. Но вскоре подруги обнаруживают, что Бен выбрался из своего вольера и ведет себя крайне странно. Шимпанзе становится безгранично агрессивным и готов растерзать любого, кто попадет в поле зрения.

Хоррормейкер Йоханнес Робертс начинал в начале 2000-х с ультрабюджетных ужастиков, оценки которых колеблются на IMDb в диапазоне от 2,1 до 4,7. Первой его более-менее заметной работой стал фильм ужасов о сверхъестественном «По ту сторону двери» 10-летней давности, куда даже удалось затащить довольно узнаваемые лица — Сару Уэйн Келлис из «Ходячих мертвецов» (2010-2022) и Джереми Систо из каннибалско-мутантского слэшера «Поворот не туда» (2003). Потом еще выходили «Незнакомцы: Жестокие игры» (2018) и акулья дилогия «Синяя бездна» (2017-2029).

Предыдущей полнометражкой постановщика был зомби-хоррор «Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити» (2021). И как бы щедро ни старался Робертс насыпать отсылок к игровому первоисточнику — аспекту, который преимущественно игнорировался предшественником Полом У.С. Андерсоном, от провала ленту это не спасло. Довольно атмосферный и зловещий в начале сурвайвал-хоррор в конце концов мутировал в кринжовую кровавую ерунду.

Среди прочего тому фильму закидывали, что в нем существовали удивительно пустые персонажи — чего стоит только то, в какого идиота превратился Леон Кеннеди. Эта беда перекочевала и сюда, причем настолько беспомощных, неуклюжих героев еще надо поискать. Учитывая это и все вышесказанное становится очевидно, что Робертс звезд с неба никогда не хватал. За эти годы он научился ставить непритязательный, но качественный хоррор, а вот что делать с людьми в кадре — по-прежнему не имеет никакого представления.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

В принципе уже в начале, буквально с первой же сцены, становится понятно, на какие рычаги будут давить создатели, чтобы потешить жаждущую кровавых зрелищ публику. Когда взбалмошная обезьяна буквально сдирает кожу с лица беззаботного статиста в гавайской рубашке, дополнительных вопросов возникать не должно. Да и в целом сам замысел прост, можно сказать примитивен, как прыжок «бомбочкой» в бассейн — спасительное действие, которое местные страдальцы вынуждены повторять раз за разом, поскольку агрессивный примат не умеет плавать.

Все здесь сводится к тому, что абсолютно беспомощные плоские болванчики пытаются спастись от слюнявого шимпанзе. Последний зловеще оглядывается вокруг, вырывает пряди волос с головы девушки, отрывает челюсть от лица парня, забивает камнем или лопатой насмерть и вообще всячески ведет себя не так, как подобает послушным домашним любимцам с игрушечным мишкой у кроватки.

Камера Стивена Мерфи почти не отворачивается в сторону, когда в кадре происходят ужасные вещи (хотя концентрированная жестокость несколько скрывается затемнениями), а синтезаторная музыка Эдриана Джонстона напоминает о старых добрых слэшерах, что добавляет олдскульности кровавому действу.

Оперируя банальными приемами, Робертс на удивление способен нагнать саспенса, заставить болеть за тех, на кого тебе вроде как наплевать. Ну сколько раз мы видели в фильмах ужасов ржавые клише, когда перепуганные девушки прячутся в шкафу, пока какой-то монстр с повадками потрошителя обыскивает комнату в поисках следующей жертвы?

В противовес раздражающей человеческой беспомощности выступает запредельная сила и непобедимость примата. В какой-то момент он напоминает непреодолимого Терминатора, который при любых обстоятельствах следует за своей Сарой. Более того, в ленте есть два момента, которые прямо намекают на сцены из первой части классики научной фантастики Джеймса Кэмерона.

Именно благодаря дешевым уловкам и стандартным, иногда откровенно эксплуатационным приемам авторам удается достичь мощного уровня зрительской вовлеченности. Во время просмотра вас будет бросать то в жар, то в холод. Вы будете презирать непутевых персонажей и искренне желать смерти невыносимому шимпанзе. Вы будете с отвращением отворачивать взгляд от экрана и жадно поглощать историю в желании узнать, чем этот беспорядок закончится. Вы будете ненавидеть этот фильм. Вы будете восхищаться им. Потому что оставаться равнодушным к показанному решительно невозможно.

В прошлом году киноделы легкомысленно пугали нас игрушечной обезьяной, сошедшей на экраны со страниц рассказа Стивена Кинга. И о той однодневке сегодня едва ли что-то вспомнишь. В этом году пощекотать нервишки зрителей решили за счет примата во плоти, и запомнится этот лохматый маньяк точно надолго — от его выходок просто взбеситься можно.