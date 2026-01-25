Рецензия на фильм "Сайлент Хилл. Возвращение" / Return to Silent Hill

22 января в кинотеатрах стартовали показы психологического фильма ужасов о сверхъестественном «Сайлент Хилл. Возвращение». Сюжет новинки основан на культовой survival horror видеоигре Silent Hill 2, увидевшей свет в 2001 году (обзор на римейк 2024-го от Bloober Team можно почитать вот здесь). Режиссером выступил французский кинематографист Кристоф Ганс, который ставил первый «Сайлент Хилл» 20-летней давности. Собственно, если сравнивать оба гансовских захода в одну и ту же реку, то первая попытка была явно удачнее. Все детали — в тексте.

ITC.ua

«Сайлент Хилл. Возвращение» / Return to Silent Hill

Жанр психологический хоррор о сверхъестественном

режиссёр Кристоф Ганс

В ролях Джереми Ирвин, Анна Эмили Андерсон, Эви Темплтон, Роберт Стрэндж, Никола Алексис, Пирс Иган

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2026

Сайт IMDb, официальный сайт

Когда-то Джеймс и Мэри были парой, счастливо проводившей время в солнечном Сайлент Хилле на лужайке среди бабочек. Но эта идиллия внезапно прервалась, и сегодня Джеймс — опустившийся алкоголик без малейшей претензии на нормальную жизнь. Однажды он получает письмо от любимой, которая буквально умоляет вернуться «на наше место», ведь кое-что произошло. Без лишних раздумий, молодой человек отправляется туда, где когда-то был счастлив. Но прибыв в Сайлент Хилл, Джеймс с ужасом обнаруживает, что с городом что-то явно не так.

Французский режиссер Кристоф Ганс таки добился своего. Гильермо дель Торо, к примеру, шел к заветному «Франкештейну» много лет и сейчас его детище имеет 9 номинаций на «Оскар», в том числе и за лучший фильм. Ганс изначально мечтал адаптировать в плоскость киноэкрана именно Silent Hill 2. Но от этой идеи пришлось отказаться, поскольку, по словам режиссера, «рассказать эту историю без объяснений оказалось бы невозможно. Поэтому мы решили вернуться к первой игре, ведь там есть объяснение того, почему Сайлент Хилл стал этой странной зоной».

Так что в итоге тогда, в 2006-м, мы получили неоднозначно воспринятый, но ныне многими вспоминаемый с теплой ностальгией «Сайлент Хилл» с Радой Митчелл, Лори Холден и Шоном Бином, а до экранизации проекта мечты настырный француз добрался лишь сейчас, спустя 20 лет. Однако до дельторовского еще не триумфа, но уже успеха Ганс далек как никогда. Его «Возвращение» скорее отправится на свалку ничтожных экранизаций видеоигр вслед за «До рассвета» и достопочтенными претендентами на «Золотую малину» «Бордерлендс» и «Пять ночей у Фредди 2».

Беда в том, что создатели ленты не дотягивают до психологизма игрового первоисточника от слова абсолютно, да и вряд ли они имели хоть малейший шанс адекватно транслировать его, учитывая лаконичный хронометраж. Так что вместо вменяемого содержания мы получили набор рандомных, мало связанных между собой кат-сцен. Для неподготовленного зрителя это будет сущий кошмар. При том что сюжетный каркас игры старались сохранить, существенные смещения акцентов поспособствовали тому, что мы имеем то, что имеем.

Из главного героя сделали затянутого в модную кожанку художника, бесцельно бродящего из одной локации в другую. Параллельно ему будут встречаться монстры (некоторых вы уже могли видеть в кино, с другими познакомитесь впервые, если не играли), второстепенные персонажи из игры, суть которых сводится к простой формальности, и разбавляется это монотонное действо постоянными флешбэками, которые не только выбиваются из мрачного повествования стилистически, но и не добавляют никакого веса пустой, удивительно невнятной истории.

«Сайлент Хилл. Возвращение» кажется избыточным повторением пройденного — это же было уже. По крайней мере часть того, что мы видели раньше.

Тот же Пирамидоголовый или смертоносные медсестры, несмотря на косметические правки, не будут представлять какие-то сюрпризы не то что для геймеров, но банально для тех, кто смотрел первый фильм. Даже религиозный культ сюда зачем-то снова запихнули — наверное, у Ганса в голове есть какая-то галочка касаемо этой совершенно бессмысленной сюжетной арки. Разве что звуки сирены воспринимаются совсем по-другому — виной всему сегодняшние неутешительные реалии. Что тут говорить, не спасает и саундтрек от Акиры Ямаоки.

Все это происходит на фоне того, что Ганс уверял, что новый «Сайлент Хилл» не будет таким, каким он его представлял в 2006 году.

С другой стороны, постановщик свое обещание сдержал: «Сайлент Хилл» образца 2026 года во всем уступает предшественнику 20-летней давности — от плохо прописанных персонажей до заметно обедневшего визуального оформления и общей атмосферы тревоги.

Конечно, в 2026 году подобный подход абсолютно нежизнеспособен — лента кажется запыленным пережитком из давно ушедшей эпохи, когда экранизации видеоигр заведомо считались затеей сомнительной.

На выходе «Сайлент Хилл. Возвращение» может порадовать фан-сервисом часть поклонников культовой забавы, но на этом и все. В сухом остатке это неудачный и не пугающий, лишенный вменяемого смысла хоррор, будто у его создателей во многих аспектах были связаны руки. Так что и ответная реакция не заставила себя долго ждать — не следует удивляться, что в вашу сторону так обильно плюются кислотой.