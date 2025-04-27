Рецензия на фильм «Until Dawn: До рассвета» / Until Dawn

С 24 апреля на экранах кинотеатров перед зрителями предстанут разного рода ужасы в сурвайвл-хорроре «Until Dawn: До рассвета», сюжет которого основан на видеоигре Until Dawn 2015 года. События фильма происходят в той же вселенной и составляют отдельную историю, расширяющую мифологию игрового первоисточника. Получилось ли из этой затеи что-то толковое, как всегда, читайте в нашем обзоре.
«Until Dawn: До рассвета» / Until Dawn
Жанр фильм ужасов
режиссёр Дэвид Ф. Сандберг
В ролях Элла Рубин, Майкл Чимино, Одесса Адлон, Джи-Йонг Ю, Бельмонт Камни, Майя Митчелл, Петер Стормаре
Премьера кинотеатры
Год выпуска 2025
Сайт IMDb, официальный сайт
Прошел год с тех пор, как сестра Кловер, Мелани, таинственно исчезла. Девушка жаждет ответов, поэтому отправляется в путешествие по тому же маршруту, которым направлялась ее пропавшая родственница. Так компания, по рекомендации приветливого бородача из придорожного магазинчика, оказывается у неприметного, но на первый взгляд симпатичного домика, который даже непогода обходит стороной.
Девушки и парни решают переждать ливень в этом доме, однако заглянув внутрь, обнаруживают немало странностей. Например, Абель натыкается на причудливую доску объявлений с пропавшими без вести, среди которых, кстати, оказывается и Мелани. А Нина заглядывает в гостевую книгу, где содержатся записи, сделанные все более неразборчивым почерком. Особенно среди неутешительного интерьера выделяются настенные песочные часы с черепом, которые, как выяснится позже, висят там неспроста.
Ситуация становится совершенно невыносимой, когда озадаченных студентиков начинает выкашивать одного за другим какой-то страшный бугай в маске. В конце концов, все они бесславно погибают, и уже в следующий момент возвращаются к жизни, в начальный этап своего пребывания в адской лачуге. После попыток выяснить, какого черта здесь происходит, бедняги понимают, что их единственная возможность выбраться — это как-то дотянуть до рассвета.
Поскольку Until Dawn представляет по сути тот же фильм, только интерактивный, сам замысел переноса игрушки в плоскость киноэкрана выглядит сомнительно. И это не говоря, что оригинальный материал был нашпигован разнообразными жанровыми клише. Поэтому киноделы, кажется, пошли единственно верным путем и предложили новую историю с совершенно другими персонажами.
Впрочем, кино от этого лучше не стало.
«До рассвета» оказывается сплошь нежизнеспособным ужастиком. В нем на обе ноги хромают как общая концепция, вторичность которой очевидна, так и локальные элементы, где свежего взгляда днем с огнем не сыщешь. Первое проявляется в использовании затертой до дыр формулы «Дня сурка», помноженной на хоррор-версию «Грани будущего». Второе касается всего остального — от бестолковости беспомощных болванчиков до рутинности скримеров и «обычности» местных почвар. Еще одна кучка рычащих типа зомби, подумаешь.
Фишка в том, что в игре шаблонная хоррор-составляющая не была проблемой (скорее фичей, а не багом, учитывая источники вдохновения разработчиков, среди которых классика фильмов ужасов и видеоигр). Да и фактор интерактивности как-никак делал свое дело: именно выбор игрока имел решающее влияние на развитие сюжета и судьбы персонажей. В кинотеатре же зритель лишен такой чудо-функции и выполняет роль сугубо созерцательную, и на самом деле этот процесс кажется чем-то похожим на наблюдение, как кто-то другой режется в игру. Поправочка — неинтересную игру.
Начинается история в духе типичных ужастиков, когда группа молодых людей попадает в отдаленный домик, где их уже ждет архетипический реднек в страшной маске с тесаком/бензопилой/молотом (нужное подчеркнуть) наперевес. Ясно, что это такая затравка, что никто здесь не собирается всерьез играть в банальный слэшер, что, вероятно, нас порадуют ярким жанровым вайбом и дальше дело пойдет веселее. Однако этого не случается. Попытка отдать дань уважения олдскульным ужастикам, хорошенько перемешать вопиющие клише выходит блеклой и неудачной.
Если в том же «Грань будущего» герой Тома Круза в своей (конечно же, невыполнимой) миссии постоянно продвигался все дальше и дальше, чем нивелировал любую скуку и потенциальную надоедливость от повторяющихся действий, то каждый новый уровень «До рассвета» весьма далек от этого. Здесь у нас просто бесполезные, бесцельные метания, такая себе беспомощная возня, которая по большей части ни к чему не приводит.
То есть практически все, что предлагает кино, это полтора часа смотреть на то, как жестоко расправляются с персонажами, на которых нам глубоко наплевать (на камео Рами Малека или Хайден Панеттьери не рассчитывайте). Единственное лицо в кадре, которому может обрадоваться зритель, это небритая физиономия Петера Стормаре, перекочевавшего сюда прямиком из игры.
До конца так и не понятно, на кого рассчитано это средоточие вторичности и творческой несостоятельности. У поклонников оригинала, собственно, уже есть самодостаточная вариативная игра, и вряд ли они нуждаются в подобном второсортном кинце. А любителям хоррора ловить нечего и подавно — табунами одичавших чудовищ, резко выныривающих из-за угла в кромешной тьме, бабкой-ведьмой или здоровяком в маске клоуна сегодня никого не напугаешь и не удивишь.
В итоге получилось удивительно беспомощное, бессодержательное кровавое ничто, дотерпеть до финальных титров которого не менее выдающееся достижение, чем непутевой молодежи дожить до этого выстраданного, окутанного криками монстров рассвета.
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