Ксеноморфы, Ангелы смерти и Белошипы: 10 самых ужасных космических монстров в истории кино

В ближайшие дни нас ждет настоящее нашествие инопланетных чудовищ. Они уже десантировались в самом сердце Голливуда и вот-вот заполнят телевизионные экраны. Наверное, вы догадались, что речь идет о долгожданной премьере сериала «Чужой: Земля». Критики уже назвали новое шоу лучшим проектом во франшизе, который уступает лишь фантастическим шедеврам Ридли Скотта и Джеймса Кэмерона. Что ж, ксеноморфы — это действительно круто, но вместе с ними пора вспомнить 10 самых ужасных космических монстров в истории кино. Надеемся, что существа, которые могут быть найдены на одной из потенциально пригодных для жизни планет, не будут похожими ни на одного из них.

Ксеноморф — «Чужой»

Год выхода: 1979

Оригинальное название: Alien

Режиссер: Ридли Скотт

Рейтинг IMDb: 8.5

Точно неизвестно как возникли ксеноморфы — естественным путем или стали результатом экспериментов. В любом случае покрытое прочным экзоскелетом тело, длинный хвост с копьевидным шипом на конце и способность к мимикрии сделали их идеальными космическими монстрами, которые касаются чего-то тревожного в нашем коллективном подсознании и вызвали целый ряд подражаний в фантастических хоррорах.

Швейцарский художник-сюрреалист и мастер биомеханических ужасов Ганс Гигер заложил во внешний вид монстров немало отвратительных черт. У них нет глаз, аномально длинная голова и невероятное количество слюны. Но больше всего запоминается внутренняя челюсть, которая во время нападения выскакивает из большого рта и прокалывает жертву.

Не менее ужасна и промежуточная форма развития ксеноморфов — лицехват (facehugger). Это быстрое паразитическое существо с восемью длинными конечностями и мускулистым хвостом. Почувствовав поблизости потенциального носителя, оно хватает его голову своими паучьими лапами, крепко обвивает шею хвостом и душит. Затем вводит в глотку бедолаги эмбрион и ждет, пока чужой полностью не разовьется в его брюшной полости.

Арахниды — «Звездный десант»

Год выхода: 1997

Оригинальное название: Starship Troopers

Режиссер: Пол Верхвен

Рейтинг IMDb: 7.3

Возможно арахниды, или жуки, из сатирического эпоса Пола Верговена не нападали на Землю. Мне лично больше импонирует версия, что милитаристское правительство Федерации само сфабриковало обстрел, чтобы развязать «маленькую победоносную войну» и укрепить свою власть. Но так или иначе враги человечества в фильме «Звездный десант» являются одними из самых опасных монстров, которых мы когда-либо видели на экране.

Когда лавина арахнидов размером с джип и острыми как лезвия челюстями несется по каменистой поверхности своей планеты, чтобы разорвать вооруженных лишь стрелковым оружием десантников, героям не позавидуешь. Быстрые, сильные и закованные в прочную хитиновую броню чудовища являются олицетворением худших человеческих ужасов.

К тому же они имеют в своем войске разнообразных «юнитов»: прыгуны атакуют с воздуха, камикадзе взрываются вроде гранат, «скорпионы» атакуют энергетическими лучами, а мозговые жуки телепатически управляют наступлением и могут гипнотизировать людей. Если совместить качество и количество, то арахниды вполне способны потеснить ксеноморфов на троне главных монстров Галактики.

Мимики — «Грань будущего»

Год выхода: 2014

Оригинальное название: Edge of Tomorrow

Режиссер: Даг Лайман

Рейтинг IMDb: 7.9

В фантастическом боевике «Грань будущего» Земля подверглась нападению расы враждебных инопланетян, названных мимиками. Это чрезвычайно быстрые существа с многочисленными щупальцами и биолюминесценцией, которая делает их похожими на внебрачных детей Венома и робота-стража из «Матрицы».

Подобно арахнидам, мимики из каждого улья являются частью единого коллективного разума, и делятся на несколько каст: миллионы обычных воинов, десятки командиров Альф и единственная Омега, которая является головным мозгом колонии. Но объединенные оборонительные силы планеты проигрывают войну не потому, что мимиков очень много.

У пришельцев есть уникальный козырь в рукаве: гибель любой Альфы запускает хронокинетическую реакцию, которая возвращает время на день назад. При этом инопланетяне сохраняют воспоминания, а значит наперед знают обо всех планах людей. Победить в такой ситуации практически невозможно, но в бой вступает герой Тома Круза, для которого, как известно, невыполнимых миссий просто не существует.

Существо — «Нечто»

Год выхода: 1982

Оригинальное название: The Thing

Режиссер: Джон Карпентер

Рейтинг IMDb: 8.2

«Лучший инопланетный ужас» — провозглашает оригинальный слоган фильма «Нечто». И это не преувеличение, ведь если бы звездолет, в котором нашли культового космического монстра, разбился не в пустынной Антарктиде, а среди небоскребов Нью-Йорка, человечество почти наверняка было бы обречено.

На самом деле Существо — это идеальный организм-имитатор, который способен принимать любую форму и пытается поглотить и ассимилировать каждого человека или животное вокруг себя. Попав на исследовательскую станцию, он начинает одного за другим ассимилировать экипаж, заменяя людей их гротескными подобиями.

Истинная форма Существа неизвестна, оно постоянно мутирует. В один момент — это голова с клубком паучьих лап, а в другой — копия твоего давнего друга, которую невозможно отличить от оригинала. Страх, который распространяет «Нечто», это не только страх смерти, но и паранойя от незнания кому доверять. Ведь Существом может быть кто угодно.

Люди-стручки — «Вторжение похитителей тел»

Год выхода: 1978

Оригинальное название: Invasion of the Body Snatchers

Режиссер: Филип Кауфман

Рейтинг IMDb: 7.4

Инопланетная паразитическая раса из фильма «Вторжение похитителей тел» ассимилирует физические черты, воспоминания и личности спящих людей и заменяет их лишенными эмоций дубликатами. «Похитители тел» не могут или, возможно, не хотят имитировать другие формы жизни. Но у них есть существенное преимущество перед Существом: они могут мгновенно распознавать другого человека-стручка, что позволяет координировать усилия и приводит к полному захвату Сан-Франциско всего за два дня.

По сюжету, споры кочевых пришельцев тысячи лет дрейфовали в космосе, пока не упали на землю. Здесь они проросли, образовав маленькие розовые цветы. Оказавшись рядом со спящим человеком, коварные растения оплетают его тонкими усиками и формируют стручок, в котором вызревает копия жертвы.

Интересно, что наука скептически относится к подобной панспермии. Так в исследовании, опубликованном в Международном журнале астробиологии, семена табака, люцерны и кресс-салата подвергали экстремальным ускорениям и ударам, которые должны были имитировать условия прибытия на другую планету. В результате ни одно семя не осталось целым и способным прорасти даже при самых низких скоростях.

Кловер — «Монстро»

Год выхода: 2006

Оригинальное название: Cloverfield

Режиссер: Джеймс Ганн

Рейтинг IMDb: 6.5

Происхождение гигантского монстра, неожиданно атакующего Нью-Йорк в фильме «Монстро», противоречиво и окутано туманом. Некоторые говорят, что Кловер неизвестно как родился на дне океана, где спал веками и был разбужен глубоководными батискафами. Но режиссер Мэтт Ривз подтвердил, что это потерянный инопланетянин, который ищет свою мать. А кадры с метеором, падающим в океан, это фактически начало пребывания Кловера на Земле.

Стометровый Кайдзю весит пять тысяч тонн и имеет четыре лапы длиной 12 метров, что примерно равно размеру городского автобуса. Между ними находятся два длинных внешних пищевода. Они заканчиваются острыми зубами и предназначены, чтобы есть «мелкую» пищу, например людей и лошадей — несколько десятков этих животных монстр сожрал в Центральном парке.

На пуленепробиваемой коже Кловера обитают сотни паразитов размером с собаку. Они едва ли не страшнее своего носителя и имеют десять конечностей: шесть членистых паучьих ног и две пары острых клешней — спереди и сзади. Тревожно наблюдать, как они лазают по стенам и стаями атакуют людей. Но самое страшное — это ядовитый укус паразита. Со временем у его жертвы начинается кровотечение из глаз, сильно раздувается желудок и брюшная полость взрывается наружу.

Ангелы смерти — «Тихое место»

Год выхода: 2018

Оригинальное название: A Quiet Place

Режиссер: Джон Красински

Рейтинг IMDb: 7.5

В фантастическом фильме ужасов «Тихое место» Землю захватили Ангелы смерти — враждебный вид внеземных монстров, который уничтожил большую часть человечества. Поскольку у пришельцев нет глаз, они полагаются на невероятно чувствительный слух, хитиновую броню и способность разгоняться до скорости гоночного болида — более 300 миль в час.

Жуткий вид Ангелов смерти дополняют острые зубы и когти, способные разрезать сталь, как бумагу. Но наиболее отталкивающей их чертой являются передние лапы, которіе длиннее задних, из-за чего существа передвигаются, как уродливые инопланетные гориллы.

Белошипы — «Война завтрашнего дня»

Год выхода: 2021

Оригинальное название: The Tomorrow War

Режиссер: Крис Маккей

Рейтинг IMDb: 6.6

Белошипы — вид внеземных хищников, стаи которых в 2048 году таинственным образом появились на севере Сибири. В течение 3 лет благодаря своей исключительной скорости размножения и неустанной агрессии они уничтожили большую часть животных и сократили численность человечества до 500 тысяч человек.

Как можно понять из названия фильма, монстры окрашены в бледно-белый цвет. Кроме шести конечностей они имеют пару длинных щупалец, которые достаточно сильны, чтобы переворачивать машины. А хуже всего, что захватчики способны стрелять костяными шипами, которые с расстояния в десятки метров насквозь пробивают бронежилет.

Интересно, что, как и ксеноморфы, белошипы вероятно могут быть биологическим оружием, созданным видом межзвездных путешественников для очистки планет от местных форм жизни. Еще одно сходство с чужими — королева, которая единственная в улье откладывает яйца и поддерживает телепатическую связь со своими подчиненными.

Биорапторы — «Черная дыра»

Год выхода: 1999

Оригинальное название: Pitch Black

Режиссер: Дэвид Твохи

Рейтинг IMDb: 7.0

Следующие монстры из нашей подборки чернее ночи. И неудивительно, ведь стаи этих крылатых существ с зубами акулы живут в глубоких пещерах отдаленной планеты М6-117, избегая света ее трех солнц. Биорапторы невероятно светочувствительны, даже луч фонарика может обжечь их кожу. Поэтому появляются на поверхности только во время многомесячного полного затмения, которое регулярно случается в их мире.

Тот, кто не найдет себе надежное укрытие до его начала, почти наверняка обречен. Биорапторы, как и ксеноморфы, лишены глаз, но зато развили чрезвычайно чувствительные ультразвуковые сенсоры, способные улавливать малейшее движение и давать им детальный обзор окружающей среды. Когда они находят добычу, то набрасываются на нее как саранча и разрывают длинными лезвиями своих когтей.

Джей Джей, или «Пожиратель жеребцов» — «Нет»

Год выхода: 2022

Оригинальное название: Nope

Режиссер: Джордан Пил

Рейтинг IMDb: 6.8

В фильме новатора «умных» ужасов Джордана Пила владельцы фермы по разведению лошадей замечают НЛО в форме летающей тарелки. Днем он ловко маскируется между облаками, а ночью спускается ниже и крадет лошадей. Впрочем, появления маленьких зеленых гуманоидов герои так и не дождались. То, что они ошибочно приняли за НЛО, оказалось хищным пришельцем, внеземным существом, похожим на гигантскую летучую медузу.

За вдохновением в поисках формы своего монстра Пил обратился к морскому биологу Кэлси Ратледж. Она соединила качества нескольких реальных животных: тарелкообразную форму морского ежа «песчаный доллар», умение каракатицы маскироваться, меняя цвет, и способность разворачиваться, примером которой стал глубоководный кальмар Magnapinna с его лентовидными усиками.

Как докторантка в Калифорнийском университете, Келси не могла оставить ужасного пришельца без научного названия. Она назвала его Occulonimbus edoequus, что означает «скрытый темный облачный жеребец, пожирающий лошадей».