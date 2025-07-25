Новости Кино 25.07.2025 comment views icon

Стоимость сериала «Чужой: Земля» превысила $250 млн, а создатели нацелены на масштабы «Игры престолов»

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Катерина Даньшина

Редактор новостей

Стоимость сериала «Чужой: Земля» превысила $250 млн, а создатели нацелены на масштабы «Игры престолов»

Сериал «Чужой: Земля» от FX, который впервые в истории научно-фантастической франшизы перенесет ксеноморфов в наш мир, нацелен стать следующей телевизионной сенсацией — вроде «Игры престолов» или «Одних из нас», по словам его создателей.

Другими словами, сериал должен стать захватывающей драмой, которая привлечет и сохранит зрителей сетью взаимосвязанных персонажей и историй, сосредоточенных вокруг основного актерского состава.

«Первый сезон это доказательство концепции», говорит шоураннер Ноа Хоули. «И если это сработает коммерчески, то второй сезон это создание модели, на основе которой мы можем представить создание 3, 4, 5 сезонов… «Чужой: Земля» задуман как повторяющийся сериал. Я не знаю, сколько будет сезонов. Считаю, что именно концовки придают истории смысл, поэтому я имею представление о том, куда иду».

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Хоули называет франшизу «Чужой» одной из «трех основных ветвей научной фантастики» наряду со «Звездным путем» и «Звездными войнами», но отмечает отсутствие прямой связи между многими историями, рассказанными в семи фильмах и двух кроссоверах с Хищником, не говоря уже о бесчисленном количестве комиксов, игр и других медиа.

«В семи фильмах удивительно мало мифологии. Было здорово не встраивать мифологию в то, что уже существует, а просто начинать все сначала», — объясняет Хоули.

«»Чужой: Земля» — это действительно удивительный новый мир», — добавляет президент FX Entertainment Джина Бейлиан, отмечая, что сериал отказывается от сюжетных элементов, представленных в приквелах Ридли Скотта, и существует параллельно с кинофраншизой. «Не все должно складываться так, как вы ожидаете от Marvel. Фанаты не ожидают такого в этой вселенной. Здесь нет такого же давления».

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Очевидно FX поддерживает амбиции создателей, поскольку готов инвестировать в проект большие деньги. По данным Variety, стоимость «Чужой: Земля» уже превысила бюджет другого хита FX — хитовой исторической драмы «Сегун», обошедшейся в $250 млн.

«По сравнению с масштабом «Сегуна» — это больше», — загадочно подытоживает Бейлиан.

События сериала «Чужой: Земля» разворачиваются в 2120 году (за два года до событий «Чужого» Ридли Скотта), где в центре сюжета находится синтетик с сознанием ребенка Венди (Синди Чандлер), которая вместе с командой отправляется исследовать космический корабль, совершивший аварийную посадку на Землю. Очевидно, там исследователей ждут сюрпризы, и это не только всем известный ксеноморф, а в общей сложности 5 инопланетных и очень ужасных форм жизни.

Новий кадр серіалу «Чужий: Земля»
Новый кадр сериала «Чужой: Земля»

На этом этапе хронологии «Чужого» Землей управляют пять корпораций: Вейланд-Ютани (корпорация-антагонист франшизы «Чужой»), Продиджи, Линч, Динамик и Трешолд. Киборги и синтетики сосуществуют с людьми, но босс Продиджи изобретает гибриды (гуманоидных роботов с человеческим сознанием), и именно Венди — первый прототип.

Детский разум во взрослом теле является мощным символом и Хоули для его создания частично вдохновлялся наблюдениями за собственными детьми — моментами как инфантильности, так и неожиданной зрелости. Однако этот образ также балансирует на грани, учитывая неоднозначные этические вопросы (в сцене из пилотного эпизода Венди берет свою новую грудь в ладони и говорит: «Это странно!»).

«У FX были, скажем так, предостережения относительно этой идеи» — рассказывает Хоули, отмечая, что подбор актеров и дальнейшая работа в том, чтобы персонажи выглядели убедительно является «тем, чем он, вероятно, гордится больше всего».

Серіал «Чужий: Земля» розкриє давню загадку Ностромо з оригіналу Рідлі Скотта — всього одним дзвінком
Сидни Чандлер в роли Венди в сериале «Чужой: Земля» / FX

Кроме Чандлер в актерский состав вошли Тимоти Олифант (наставник и тренер Венди Кирш), Алекс Лоутер (солдат Си-Джей), Эсси Дэвис (Дейм Сильвия), Сэмюэл Бленкин (Бой Кавалье) и др. Первые два эпизода сериала «Чужой: Земля» дебютируют 12 августа на Hulu, FX и Disney+, остальные из в целом восьми будут выходить каждый вторник.

Напомним, что сейчас в рамках франшизы Alien, которая стартовала с ленты «Чужой» 1979 года от режиссера Ридли Скотта, вышло всего девять фильмов (с учетом кроссоверов). Последний, «Чужой: Ромул» Феде Альвареса заработал кассу, которая обеспечила ему второе место в рейтинге самых больших заработков серии.

Финальный трейлер «Чужой: Земля» раскрывает предысторию экипажа USCSS Maginot и «жуткие» эксперименты в космосе

Источник: Variety

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