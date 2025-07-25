Стоимость сериала «Чужой: Земля» превысила $250 млн, а создатели нацелены на масштабы «Игры престолов»

Сериал «Чужой: Земля» от FX, который впервые в истории научно-фантастической франшизы перенесет ксеноморфов в наш мир, нацелен стать следующей телевизионной сенсацией — вроде «Игры престолов» или «Одних из нас», по словам его создателей.

Другими словами, сериал должен стать захватывающей драмой, которая привлечет и сохранит зрителей сетью взаимосвязанных персонажей и историй, сосредоточенных вокруг основного актерского состава.

«Первый сезон — это доказательство концепции», — говорит шоураннер Ноа Хоули. «И если это сработает коммерчески, то второй сезон — это создание модели, на основе которой мы можем представить создание 3, 4, 5 сезонов… «Чужой: Земля» задуман как повторяющийся сериал. Я не знаю, сколько будет сезонов. Считаю, что именно концовки придают истории смысл, поэтому я имею представление о том, куда иду».

Хоули называет франшизу «Чужой» одной из «трех основных ветвей научной фантастики» наряду со «Звездным путем» и «Звездными войнами», но отмечает отсутствие прямой связи между многими историями, рассказанными в семи фильмах и двух кроссоверах с Хищником, не говоря уже о бесчисленном количестве комиксов, игр и других медиа.

«В семи фильмах удивительно мало мифологии. Было здорово не встраивать мифологию в то, что уже существует, а просто начинать все сначала», — объясняет Хоули. «»Чужой: Земля» — это действительно удивительный новый мир», — добавляет президент FX Entertainment Джина Бейлиан, отмечая, что сериал отказывается от сюжетных элементов, представленных в приквелах Ридли Скотта, и существует параллельно с кинофраншизой. «Не все должно складываться так, как вы ожидаете от Marvel. Фанаты не ожидают такого в этой вселенной. Здесь нет такого же давления».

Очевидно FX поддерживает амбиции создателей, поскольку готов инвестировать в проект большие деньги. По данным Variety, стоимость «Чужой: Земля» уже превысила бюджет другого хита FX — хитовой исторической драмы «Сегун», обошедшейся в $250 млн.

«По сравнению с масштабом «Сегуна» — это больше», — загадочно подытоживает Бейлиан.

События сериала «Чужой: Земля» разворачиваются в 2120 году (за два года до событий «Чужого» Ридли Скотта), где в центре сюжета находится синтетик с сознанием ребенка Венди (Синди Чандлер), которая вместе с командой отправляется исследовать космический корабль, совершивший аварийную посадку на Землю. Очевидно, там исследователей ждут сюрпризы, и это не только всем известный ксеноморф, а в общей сложности 5 инопланетных и очень ужасных форм жизни.

На этом этапе хронологии «Чужого» Землей управляют пять корпораций: Вейланд-Ютани (корпорация-антагонист франшизы «Чужой»), Продиджи, Линч, Динамик и Трешолд. Киборги и синтетики сосуществуют с людьми, но босс Продиджи изобретает гибриды (гуманоидных роботов с человеческим сознанием), и именно Венди — первый прототип.

Детский разум во взрослом теле является мощным символом и Хоули для его создания частично вдохновлялся наблюдениями за собственными детьми — моментами как инфантильности, так и неожиданной зрелости. Однако этот образ также балансирует на грани, учитывая неоднозначные этические вопросы (в сцене из пилотного эпизода Венди берет свою новую грудь в ладони и говорит: «Это странно!»).

«У FX были, скажем так, предостережения относительно этой идеи» — рассказывает Хоули, отмечая, что подбор актеров и дальнейшая работа в том, чтобы персонажи выглядели убедительно является «тем, чем он, вероятно, гордится больше всего».

Кроме Чандлер в актерский состав вошли Тимоти Олифант (наставник и тренер Венди Кирш), Алекс Лоутер (солдат Си-Джей), Эсси Дэвис (Дейм Сильвия), Сэмюэл Бленкин (Бой Кавалье) и др. Первые два эпизода сериала «Чужой: Земля» дебютируют 12 августа на Hulu, FX и Disney+, остальные из в целом восьми будут выходить каждый вторник.

Напомним, что сейчас в рамках франшизы Alien, которая стартовала с ленты «Чужой» 1979 года от режиссера Ридли Скотта, вышло всего девять фильмов (с учетом кроссоверов). Последний, «Чужой: Ромул» Феде Альвареса заработал кассу, которая обеспечила ему второе место в рейтинге самых больших заработков серии.

Источник: Variety