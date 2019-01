Sex Education – британский молодежный сериал, представляющий собой дикий микс из секс-комедии в стиле American Pie (1999), школьной драмы в духе 13 Reasons Why и… учебника по половому воспитанию для старших классов.

Sex Education / «Половое воспитание» Жанр комедия

Создатель Лори Нунн

В ролях Эйса Баттерфилд (Отис Милберн), Эмма Маккей (Мейва), Джиллиан Андерсон (доктор Джин Милберн), Нкути Гатуа (Эрик), Алистэр Петри (мистер Грофф), Коннор Суинделлс (Адам), Кедар Уильямс-Стирлинг (Джексон) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2019

Серий 8

Сайты IMDb

Доктор Джин Милберн (Джиллиан Андерсон) – сексолог, принимающая пациентов на дому, а еще она мать-одиночка, меняющая случайных партнеров, как перчатки. Несмотря на специальность, ее сын-старшеклассник Отис (Эйса Баттерфилд) страдает от половой дисфункции, даже мысли о сексе или прикосновение к собственному члену вызывают у него панические приступы. Проблема в том, что в старших классах все вокруг только и думают о сексе. О том, как бы поскорей лишиться девственности, о том, кто с кем спит, кто строит из себя недотрогу, а кто ведет себя как шлюха, кто гей, кто натурал и т.д. Так что в жизни Отиса наступают тяжелые времена. Мама пытается поддержать сына, но очень уж неуклюже вторгается в его личное пространство и больше вредит, чем помогает.

При этом, благодаря профессии матери, Отис обладает массой теоретических познаний в сексологии, и так уж получается, что однажды применяет их на практике, случайно помогая однокласснику справиться с проблемами в сексе. Правда, в итоге это приводит к еще большим проблемам, но зато подталкивает Отиса и его подругу Мейву, которую большинство считает самой отчаянной и легкодоступной девушкой в школе, к идее консультировать учеников с проблемами в сексе за деньги.

Собственно, весь Sex Education – это разбор проблемных отношений или странных представлений о сексе тех или иных старшеклассников, с советами на уровне учебника старших классов: мастурбировать – это совершенно нормально; потеря девственности – это не состязание; ваша сексуальная ориентация – ваше личное дело, не позволяйте никому навязывать вам свое мнение; сначала поймите, что нравится именно вам; не забывайте предохраняться; нет – значит, нет и т.п.

Серьезность поднимаемых тем Sex Education прячет за шутками, часть из которых вполне на уровне, а часть напоминает пресловутую серию пошлых и глупых секс-комедий American Pie. Герои на экране попадают в нелепые ситуации, а стыдно за них почему-то зрителю. Ситуацию усугубляет и несколько неудачный кастинг – актерам, играющим 16-17 летних героев, на самом деле по 22-28 лет. А когда взрослые дяди и тети пытаются притворяться шестнадцатилетними и ведут себя как десятилетки, выглядит это просто нелепо. Пожалуй, единственный, кого еще можно принять за старшеклассника – это Эйса Баттерфилд, которому, кажется, на роду написано до 35 лет играть школьников. Да, понятно, что при обилии эротических сцен, как правило, очень странных и неуклюжих, создатели сериала не могли привлекать к съемкам несовершеннолетних, но все же можно было бы подобрать актеров, выглядящих более юными, как удалось это авторам тех же 13 Reasons Why и The End of the F***ing World. Да, и чтобы закончить с кастингом – Джиллиан Андерсон в роли мамы-сексопатолога чудо как хороша.

Еще одна проблема Sex Education – шаблонность многих персонажей. Друг Отиса Эрик – показной, в чем-то даже карикатурный гей; Мейва – вылитая героиня Эмы Стоун из Easy A; Адам Грофф – шаблонный хулиган, с подавляемыми комплексами; «Неприкасаемые» – типичные богатенькие снобы, считающие себя школьной элитой. И т.д. Все же можно было бы проработать характеры чуть глубже.

Эта шаблонность и усредненность ощущается и в самом подходе к съемкам. Если вы будете смотреть сериал с русской аудиодорожкой, то поймете, что дело происходит в Великобритании, только по косвенным признакам – наличию старых машин с левой рулевой колонкой и некоторым оговоркам героев. Все окружение намеренно выбрано предельно усредненным, так, чтобы зрители могли ассоциировать героев с американцами, австралийцами, канадцами и т.д. Включение английской дорожки однозначно идентифицирует сериал как британский, спрятать характерный акцент персонажей сложно.

Впрочем, несмотря на высказанные претензии, нельзя сказать, что Sex Education откровенно плохой сериал: он очень хорошо смотрится, а некоторые из затрагиваемых в нем тем очень серьезные. Например, совершенно жуткий и эмоционально опустошительный эпизод с абортом; сцена с кибербуллингом и женской солидарностью во время школьного собрания; день рождения Эрика и его попытка отвергнуть собственную гомосексуальность – это действительно очень сильные эпизоды, поднимающие важные проблемы, о которых нужно говорить на каждом углу.

Эта двойственность Sex Education оставляет странное ощущение. Пошлые шутки, соседствующие с достаточно мрачными драматическими эпизодами – странная смесь, которая понравится далеко не всем. Тем не менее, Sex Education — один из самых обсуждаемых сейчас сериалов, собирающий восторженные отзывы как зрителей, так и критиков. И это именно тот случай, когда стоит посмотреть пару серий самому и составить собственное мнение.