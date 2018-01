Джеймс – 17-летний социопат, убивающий на досуге животных и страстно желающий убить «кого-нибудь покрупней». Алисса – 17-летняя бунтарка, ненавидящая весь мир и мечтающая вернуться к покинувшему ее в детстве отцу. The End of the F***ing World – очень искренняя и трогательная история их побега из дома.

The End of the F***ing World / «Конец ***го мира» Жанр черная комедия, драма

Создатель Чарли Ковелл

В ролях Алекс Лоутер (Джеймс), Джессика Барден (Алисса), Джемма Уилан (Юнис), Вунми Мосаку (Тери), Стив Орам (Фил), Кристин Боттомли (Гвен), Навин Чоудри (Тони), Барри Уард (Лесли) и др.

Каналы Channel 4, Netflix

Год выпуска 2017

Серий 8

IMDb

Британцы умеют снимать черные комедии. Даже не так. Только британцы и умеют снимать черные комедии. Вот только не факт, что между безудержными приступами смеха над тем, над чем смеяться вроде бы и неприлично, вы вдруг не начнете навзрыд рыдать. The End of the F***ing World – один из таких фильмов. Ситуации, в которые Джеймс и Алисса попадают во время своего путешествия, несомненно смешные, нелепые и абсурдные, но при этом создатели The End of the F***ing World хотят поговорить с нами об очень серьезных вещах. О стене непонимания между взрослыми и детьми, об отчуждении родителей от детей, об обмане и самообмане, о насилии, взрослении и, конечно же, о любви.

История Джеймса и Алиссы – это одна из самых пронзительных любовных историй последних лет. Подростки открывают в себе незнакомое им чувство сопереживания другому человеку, необходимость заботиться о ком-то, важность доверия между близкими людьми. Они непосредственные, искренние в своих чувствах, которые проходят весь диапазон от неприязни до любви, к страху, отчуждению и снова к любви.

Алекс Лоутер и Джессика Барден, исполняющие роли Джеймса и Алиссы – настоящая находка создателей сериала. И хотя актеры на самом деле старше своих героев, этого совершенно незаметно, настолько чистыми и честными выглядят их персонажи. Советую взять этих исполнителей на заметку, они себя еще непременно покажут в большом кино.

The End of the F***ing World – это типичная road story. Джеймс и Алисса сбегают из дома и путешествуют по Британии, пытаясь добраться до отца девушки. Временами это напоминает криминальную историю Бонни и Клайда, временами – абсурдное путешествие холистической убийцы Барт Кёрлиш и ее спутника из Dirk Gently’s Holistic Detective Agency или Пятницы и Тени Муна в American Gods. Впрочем, никакой мистики, это просто Британия.

Как и любое дорожное приключение, это не обходится без музыки. И люди, подбиравшие саундтрек к The End of the F***ing World – чертовы гении. Музыка в сериале, а это в основном американская и британская классика 60-х гг., создает настроение, на 100% соответствующее картинке. Впрочем, саундтрек хорош и сам по себе (настоятельно рекомендую игрокам в ATS/ETS2). Послушать его можно, например, на Spotify.

The End of the F***ing World основан на графическом романе The End Of The Fucking World Чарлза Форсмана, название которого часто сокращают до аббревиатуры TEOTFW. И хотя сериал в целом следует за событиями комикса, в телеверсии намного больше персонажей и диалогов, которыми очень специфически нарисованный комикс похвастаться не может. Авторы экранизации ввели в сериал параллельную историю полицейских детективов, расширили многие эпизоды и роли, добавили новые. В целом получилось даже лучше, чем в оригинале.

А еще вместо вполне определенной точки в конце графического романа, создатели телеверсии поставили запятую, оборвав сериал буквально на полуслове. Впрочем, я очень надеюсь, что в данном случае второго сезона не будет, а подобный финал – это просто возможность дать зрителям выбрать то окончание, в которое они сами хотят верить. На самом деле это даже романтично.

The End of the F***ing World – серьезная заявка на звание лучшего сериала 2018 г., поданная в самом начале сезона. Не пропустите этот маленький британский шедевр.