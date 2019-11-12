Sony WF-1000MX3 — обзор беспроводных наушников





На рынке не так уж и много хороших беспроводных наушников с функцией активного шумоподавления, особенно выполненных в форм-факторе TWS. Поэтому вдвойне интересно когда есть такая модель, еще и от производителя, который преуспел в этом сегменте. После удачных наушников WH-1000MX3, пришла пора познакомится с их младшим братом Sony WF-1000MX3 выполненных во внутриканальном форм-факторе.

Комплектация Sony WF-1000MX3

Вместе с наушниками и зарядным кейсом поставляется 6 пар амбушюр: 3 пары силиконовых и 3 пары выполненных из пены. Также в комплект входит короткий кабель с Type-C.

Дизайн, кейс

Sony WF-1000MX3 — это полностью беспроводные наушники, поэтому зарядный кейс заслуживает особого внимания. Он довольно крупный, полностью пластиковый и выполнен в не самых практичных материалах. На тестировании побывала золотая версия наушников, назвать ее маркой нельзя, но существует и черная модификация. И вот она маркая. Крышка кейса также быстро теряет товарный вид. За неделю бережного использования на ней появилась сеточка царапин, хотя кейс хранился в пустом кармане.

В остальном футляр получился относительно легким и ухватистым. Он без проблем открывается одной рукой, а его крышка подпружинена. Наушники из него доставать легко, рядом с местами креплений есть выемки, благодаря которым их легко подцепить. Сам кейс выполнен в минималистичном дизайне, а из всего разнообразия на нем присутствует только индикатор зарядки и порт USB Type-C. В целом мне нравится как выглядят наушники и кейс — дорого, стильно и с почерком Sony.

Удобство использования

Форма Sony WF-1000MX3 получилась на мой взгляд удачной, наушники удобно сидят в ушах и при правильно подобранных амбушюрах не выпадают из ушей и не доставляют дискомфорта спустя несколько часов прослушивания.

Другое дело в том, что они достаточно заметно выступают из ушей, что станет ощутимым нюансом при ношении с шапкой. И, к сожалению, наушники слабо подходят для использования во время занятий спортом ввиду того, что выпадают при резких движения, даже с нужными амбушюрами. Sony даже и не позиционирует WF-1000MX3 как решение для занятий спортом, о чем также говорит и отсутствие влагозащиты.

Как и подобает не самым дешевым наушникам, а Sony WF-1000MX3 являются именно таковыми, тут есть немного магии. Наушники оснащены сенсорами приближения и могут отключать воспроизведение в тот момент, когда вы достаете наушники из ушей и продолжать когда вы их вставляете, это очень удобно.

Если вам не нужны оба наушника одновременно, например при разговоре, вы можете использовать любой — левый или правый. Оба будут работать одинаково, это стало возможным благодаря тому, что наушники независимо друг от друга получают сигнал, а не один наушник от другого.

Управление воспроизведением, разговором и функциональностью возложено на сенсорные клавиши на модулях, по одной на каждом. Управления громкостью, к сожалению, нет, для этого придется тянуться за смартфоном в карман.

Качество звука Sony WF-1000MX3

Очень хорошее. Чистые высокие, без хрипов, жесткий, но очень аккуратный бас. Конечно, ни о какой широте сцены тут речь не идет, ввиду форм-фактора, но звук в Sony WF-1000MX3 можно назвать тем, который подойдет очень многим и много для чего (я имею ввиду жанры).

Наушники ни в коем случае нельзя назвать такими, в которых хочется вслушиваться в отдельные ноты или искать атмосферу. Нет, эти наушники для повседневного прослушивания музыки в транспорте, на улице и дома. Звук максимально универсальный. Но мне показалось странным то, что в Sony решили не использовать кодеки LDAC и AptX и ограничились SBC и AAC.

Если сравнивать звучание с Apple AirPods Pro, которые являются основным конкурентом Sony WF-1000MX3 по цене и возможностям, то между ними почти полный паритет. Лично мне показалось, что в AirPods Pro чуть-чуть более детальные высокие, но это проявляется далеко не во всех композициях, а саму разницу нужно выискивать специально.

Подключение

Для подключения к смартфону используется уже Bluetooth 5.0. К качеству связи наушников со смартфоном никаких претензий, соединение всегда было стабильным, ни единого разъединения в неподходящий момент не было. Нормальное соединение сохранялось даже на расстояние до 15 метров в условиях офиса с множеством беспроводных устройств. Для быстрого подключения смартфонов на Android есть NFC, дополнительных удобств для владельцев iPhone не предусмотрено.

Микрофон Sony WF-1000MX3

Качество передачи речи в наушниках неплохое, лучше чем у большинства беспроводных моделей, но разговаривать вдоль шумной дороги у вас все равно не получится, собеседники жаловались на невысокую разборчивость речи. А вот в тихом помещении можно поговорить без проблем.

Шумоподавление

В WF-1000MX3 есть два режима работы с окружающим шумом — его подавление и усиление. Быстрое переключение между режимами можно назначить на нажатие сенсорной клавиши на левом наушнике. Силу шумоподавления можно отрегулировать самостоятельно в приложении Sony Heaphones, либо включить функцию автоматического определения окружающего шума, тогда наушники будут самостоятельно подстраиваться под него.

На практике наушники корректно отличали шумную дорогу от транспорта, но шумодаву немного не хватало силы, поэтому я всегда включал максимальный уровень шумоподавления, которого оказалось достаточно для стандартных ситуаций — метро, офис, улица. Но это точно не баг, а фича, так как определенная проницаемость для шумов все же нужна, чтобы вы не пропустили свою остановку или услышали сигнал автомобиля на улице.

Автономность

Sony заявляет для WF-1000MX3 6 часов автономной работы с включенным шумоподавлением, что является очень хорошим результатом и одним из максимальных для наушников такого форм-фактора. На практике я ни разу и близко не добирался до разрядки модулей, ибо отдыхать иногда все же нужно. Зарядного кейса достаточно для 4 полных подзарядки наушников и 24 часов работы суммарно. Полностью кейс заряжается за 1,5 часа. А 10 минут зарядки самих модулей достаточно для работы на протяжении 90 минут.