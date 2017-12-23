SpellForce 3: не лутом единым

Волна реинкарнаций классических изометрических RPG, кажется, немного пошла на спад, но Pillars of Eternity, Tyranny, Torment: Tides of Numenera и компания доказали, что некоторые игровые жанры не стоит списывать со счетов, подарив новую надежду другим забытым ролевым и околоролевым сериям.

SpellForce 3 Жанр RPG/RTS

Платформы PC

Разработчики Grimlore Games

Издатель THQ NORDIC

Сайт, Steam, GOG

Хотя SpellForce забытой можно считать с натяжкой – вторая часть вышла в далеком 2006, но последнее дополнение к ней Nordic выпустили всего три года назад. Шаг достойный уважения, но откровенно напрасный, поскольку выглядел этот гость из прошлого устаревшим и неуместным.

SpellForce 3 пытается исправить ситуацию, предлагая игрокам все тот же микс из ролевой игры и стратегии, но в более современной обертке. Причем складывается впечатление, что Grimlore Games больше вдохновлялись не предыдущими частями серии, а известными ролевыми играми наших дней. Для полноты картины к уже упомянутыми изометрическим RPG стоит добавить Dragon Age Origins (или Inquisition, если она вам ближе), и тему ролевой составляющей, беззастенчиво доминирующей в SpellForce 3, можно закрывать. Стратегическая же часть вызывает в памяти Age of Empires и немного Warcraft III, она незатейлива, довольно прямолинейна и изредка кажется, что игре было бы лучше без нее. Но обо всем по порядку.

Сюжет SpellForce 3 вызывает мощнейшее чувство дежавю. Кто сочтет, сколько раз мы уже играли за обвиненного во всех смертных грехах отпрыска некогда могучего злодея, вынужденного скрываться от праведного гнева королевских войск, параллельно собирающего армию последователей, чтобы дать последний и решающий бой злой силе, угрожающей уничтожением всему живому? То то же. Пройдемся по списку: магическая чума, герой-избранный, не до конца осознающий свою силу, руины древней цивилизации, затерянный город, превращенный в базу операций и прибежище для различных полезных персонажей, народы-союзники, за благосклонность которых придется побороться, культ нового божества, угнетенные маги, которых бросают в тюрьмы и казнят на площадях. Есть, есть и есть. Как и лагеря бандитов, снующие в пещерах гоблины, дикие орочьи племена, надменные эльфы, тонны лута, помещающиеся в бездонных карманах героя, огненные шары и все прочие обязательные атрибуты классической ролевой игры. Да, сюжет узнаваем, но при этом на удивление захватывает и каким-то чудом заставляет двигаться дальше.

Собственно, ролевая игра из SpellForce 3 получается несколько шаблонная, но неплохая. Попадая в новую локацию, разношерстная компания принимается исследовать леса и катакомбы в поисках сокровищ, помогать простому люду, шариться по древним руинам, выполнять традиционные поди-подай-сопроводи поручения, параллельно отбиваясь от всевозможной нежити, агрессивного зверья, демонов и прочих приятных существ, населяющих мир Эо. Ролевая система проста в освоении, а благодаря тому, что у каждого из сопартийцев есть три ветки возможного развития (главному герою досталось целых четыре), состав команды можно без особых проблем подогнать под свои нужды. Мир игры очень красив, а стилистика вполне однозначно намекает на все и сразу RPG на Infinity Engine, хотя в SpellForce 3, в отличие от ролевых игр старой школы, используется полноценное 3D, со всеми его плюсами и минусами. К первым можно отнести возможность выбора более удобного угла обзора в бою, ко вторым – необходимость постоянно крутить камерой в поисках упущенного сокровища или скрытого прохода. Что, к слову, делать не очень удобно из-за не самого лучшего управления. С перемещением или применением навыков, закрепленных за кнопками в левой части клавиатуры, проблем не возникает, а вот со всем остальным предстоит повозиться.

Периодически и без предварительного предупреждения игра из RPG превращается в стратегию. Выглядит это примерно следующим образом – бежит ваша группа по лесу, собирает волчьи шкуры да сундуки, как вдруг оказывается, что рядом находится укрепленный вражеский замок, а королевская армия вот-вот нападет на караван беженцев, который вы взялись сопроводить, так что разбиваем лагерь, включаем режим отображения доступных ресурсов и начинаем строить лесопилки, охотничьи хижины, бараки, шахты, кузницы, сторожевые вышки и что там еще полагается строить в подобных случаях. Карта оказывается разбита на сектора, строить что-либо в которых можно, только основав лагерь на соответствующем месте. Спустя двадцать минут между захваченными областями вовсю курсируют караваны с ресурсами, а возглавляемый вашими героями отряд пикинеров, лучников и конных рыцарей штурмует вражеские позиции, вырезая рабочих, в то время как скауты в лесу караулят беззащитные вражеские обозы.

Ни о какой серьезной тактике тут речь не идет, рецепт гарантированной победы прост – организовав сбор ресурсов, не забываем улучшать здания, чтобы увеличить их запас прочности, и отстраиваем сторожевые башни, которые в случае атаки помогут базе продержаться до прихода подкрепления, а параллельно штампуем армию побольше – и вперед, с песней. Организованы переходы от RPG к RTS очень органично, и стратегические элементы на удивление не выглядят чем-то инородным, проблемы начинаются только тогда, когда они вклиниваются в какой-то сюжетный поворот, оттягивая развязку. Вам не терпится узнать, что же будет дальше, а разработчики заставляют лес валить и руду плавить. Впрочем, это ничто по сравнению с теми проблемами, которые поджидают игрока в мультиплеере. Как следует повозившись с поиском нужной игры (кто-то поленился обновить версию игры, у кого-то невероятно высокая задержка и/или проблемы с соединением, кто-то создает сессии для кооперативного прохождения кампании, которые почему-то попадают в общий список), вы наконец-то присоединяетесь к соревновательной игре 2х2 и… добро пожаловать в зерграш, в роли зергов орки на варгах. Каждый раз. КАЖДЫЙ ЧЕРТОВ РАЗ. Спасибо, Grimlore, в следующий раз, когда я захочу, чтобы мою базу через десять минут после начала матча разносила толпа дешевых и сильных базовых юнитов, я отправлюсь играть в StarCraft с корейцами.

SpellForce 3, несмотря на все ее проблемы, удалась и однозначно заслуживает внимания любителей изометрических ролевых игр, да и стратегическая часть, какая ни есть, но вносит немного разнообразия в привычный игровой процесс. На старте у игры были проблемы с балансом и багами, но патчи выходят с невероятной скоростью, порой по три в день, и большая часть проблем на данный момент уже устранена. Для полного счастья остается разве что дождаться исправления баланса в многопользовательской игре.

3.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Сюжет; картинка; музыка; полностью озвученные диалоги; система навыков; кооператив Минусы: Дисбаланс в многопользовательской игре; некая шаблонность сюжета и не самое удобное управление Вывод: Смесь из ролевой игры и стратегии - редкое явление в наши дни. SpellForce 3 не удается смешать эти компоненты в идеальных пропорциях, но результат все равно радует



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