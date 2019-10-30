Тест-драйв Toyota ProAce Verso: ТОП-5 вопросов и ответов





Обычно подобный формат статьи я использую для новой версии автомобиля, где важно зафиксировать перемены. А почему так пишу о модели Toyota ProAce Verso? Потому, что Toyota является ближайшим родственником Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller – и при рассказе о «японце» нельзя обойтись без упоминаний «французов». А еще вспомним «немцев». Итак: что такое Toyota ProAce Verso и в чем плюсы/минусы автомобиля на фоне конкурентов? Ответы на главные вопросы найдете ниже.

ОК, вопрос первый: в чем отличие Toyota от Citroen/Peugeot?

Конечно же, в «лице» автомобиля – все выполнено согласно фирменному стилю Toyota. Логотип расположен в центре верхней декоративной решетки, которая «крыльями» простирается к выпуклым фарам. Последние имеют комбинированную конструкцию: с линзами ксенонового ближнего света, рефлекторными прожекторами дальнего, плюс светодиоды дневных ходовых огней. В нижней части переднего бампера – широкая решетка радиатора в форме трапеции с серебристой декоративной окантовкой. Все в стиле Toyota.

Абзац с описанием передней части автомобиля закончен – закончены и все существенные дизайнерские отличия. Конечно, вэн Toyota ProAce Verso получил колесные диски с логотипами Toyota, в салоне можно найти Toyota-руль да измененные «подложки» дисплеев. Но вот, собственно, и все. Передняя панель, блок «климата» и мультимедиа, приборная доска, форма сидений – это уже знакомо. Однако ведь исполнено неплохо: много отсеков для мелочей, ясные и понятные приборы, широкие и удобные сиденья. Плюс разница по мелочам: кажется, относительно Peugeot Traveller VIP здесь использована кожа проще, зато уплотнители на дверях скрипят меньше. Аналогично «французу», средним креслам в салоне недостает подогрева, зато они могут сдвигаться вперед/назад в широчайшем диапазоне, а задний трехместный диван радует запасом простора по ширине и над головой. Хотя зазор в области коленей мог быть и побольше – это я уже вспомнил VW Multivan. Кстати, относительно «немца»: зато вэн Toyota ProAce Verso предлагает центральный бокс с двумя столиками правильно-прямоугольной формы – больше полезной площади, где можно разместить планшет, ноутбук, планер, что важно для бизнес-пользователей.

Передняя часть Toyota ProAce Verso оформлена так, чтобы не возникало вопросов о принадлежности к марке. Однако здесь проступает прошлый стиль Toyota (к примеру, Camry XV50), хотя более современные модели Toyota выглядят смелее: взгляните на новые поколения Camry, RAV4, Corolla. Отличия в салоне – лишь в наличии логотипа Toyota на руле, да заставках/оформлении ЖК-дисплеев. Все остальное знакомо: передняя панель, приборы и блок «климата», регулируемые сиденья и выдвижные столики, которые можно передвигать по салону как угодно. Автомобиль Toyota ProAce Verso в комплектации Premium доступен в варианте кузова L1 (4,96 м): сзади остается вертикальный багажник объемом 507 л – вроде и немало, но хватит ли этого, чтобы забрать все чемоданы бизнес-делегации из 4-5-6 людей? С другой стороны – предусмотрены такие удобные мелочи, как отдельно открывающееся стекло багажной двери, что упрощает загрузку мелких вещей, сумок, зонтика.

А что динамика, подвеска, расход? Как на ходу?

Комфортно и мягко – по крайней мере, если говорить о комплектации Premium с «автоматом». Вэн Toyota ProAce Verso буквально «плывет» по дороге, на средней скорости успевая отрабатывать все ямки/бугры: пассажирам понравится. Однако из-за подобной настройки подвески есть и ряд замечаний, которые особенно проявляются с ростом скорости. Во-первых, заметная раскачка и крены в поворотах – ладно, это было ожидаемо. А во-вторых, есть периодические пробои подвески и глухие стуки «на отбой» – вот это печальная неожиданность. Хотя отмечу, что при загрузке пассажиров стуки и раскачка задней подвески уходят, но редкие постукивания передней части (к примеру, при проскакивании ходом «лежачих полицейских») остаются. Словом: вэн Toyota ProAce Verso располагает к неторопливой и комфортной езде.

Хотя мотор и «автомат» могут быстрее! Да, 150-сильный турбодизель и 2-тонный вэн – это явно не рекордсмены в зачете «пуляем со светофора». Но при ускорениях на ходу отсутствуют задержки в реакциях и присутствует плотная тяга на средних оборотах – главное, не давать стрелке тахометра падать ниже 1,5 тыс. об/мин. Езда в полпедали, ускорения в среднем темпе, движение с 4-5 людьми в салоне – все дается легко и просто, тяги здесь с запасом. В паре с мотором работаете 6-ступенчатая АКПП. В замечания запишу редкие подергивания в момент остановки или заминку при переключениях «1-2 передача». В остальном – отличная коробка: остальные трансмиссионные пары переключается быстро и вовремя, смена передач происходит мягко, хорошо подобранные передаточные числа позволяют передачам буквально «цепляться» одна за другую.

Под капотом скрыт 2-литровый 150-сильный турбодизель и 6-ст. «автоматом». При разгоне до 100 км/ч автомобиль проигрывает своем «паспорту» почти секунду. Но при езде в полпедали и ускорениях в потоке динамики вполне достаточно, причем автомобиль не «скисает» даже при изрядной загрузке. В большинстве случае АКПП переключается плавно и своевременно. Единственный вариант повлиять на связку мотор/АКПП – «М»-режим ручных переключений. Городской расход топлива составляет 9-11 л на 100 км (в зависимости от наличия/отсутствия пробок и стиля езды), на трассе в диапазоне 80-120 км/ч расход топлива меняется в диапазоне 5-7,5 л на 100 км.

Что просят? Какие комплектации, версии, оснащение?

Если мы говорим о модели Toyota ProAce Verso – то это изначально пассажирский вэн (грузовая версия называется Toyota ProAce и это тема для отдельного разговора). Модель Toyota ProAce Verso всегда оснащается 2-литровым турбодизелем (150 л.с.), доступна в стандартном варианте L1 (4,96 м) или удлиненном варианте L2 (5,31 м), с «механикой» или «автоматом», предлагается в трех комплектациях – итого шесть вариантов.

Гамму пассажирских версий открывает Toyota ProAce Verso Combi по цене 907 тыс. грн. ($36 тыс.): кузов L1, 9-местный салон, 6-ст. «механика», правая сдвижная боковая дверь, круиз-контроль, магнитола, кондиционер, система стабилизации, фронтальные подушки безопасности, пр.

На ступеньку выше расположена 8-местная версия Toyota ProAce Verso Shuttle по цене от 991 тыс. грн. (почти $40 тыс.), где относительно предыдущего варианта добавлено следующее: датчики света и дождя, противотуманные фары с функцией освещения поворотов, улучшенная отделка салона, датчики парковки сзади, подогрев передних сидений, 2-зонный «климат», отдельный кондиционер и дефлекторы вентиляции для пассажирской части салона, боковые подушки безопасности, пр. Доплата за увеличенный кузова L2 – 16 тыс. грн., доплата за 6-ст. АКПП – 45 тыс. грн. В итоге максимальная цена Toyota ProAce Verso Shuttle в версии с кузовом L2 и АКПП – 1,05 млн. грн. или около $42 тыс.

На вершине модельной гаммы – автомобиль Toyota ProAce Verso Premium за 1,35 млн. грн. ($54 тыс.): правые и левые боковые двери с электроприводом, ксеноновые фары и светодиодные ходовые огни, легкосплавные колесные диски, кожаная отделка салона, сиденья с массажем спереди, раздельные сиденья среднего ряда, выдвижные столики, солнцезащитные шторки, проекционный дисплей, мультимедиа с 7-дюймовым дисплеем, боковые шторки безопасности, пр.

С такими ценами – кто в конкурентах?

Первые и главные конкуренты известны: модели Citroen и Peugeot. При абсолютно аналогичной технике и убранстве салона, «французы» оказываются дешевле примерно на 100-200 тыс. грн. Однако есть вопрос комплектации, поскольку во многих случаях фиксированная комплектация Toyota оказываются богаче, чем оснащение Citroen/Peugeot – и последних приходится «подтягивать» заказными опциями.

Берем тестовый автомобиль Toyota ProAce Verso в комплектации Premium. Среди интересного оснащения здесь следует отметить две боковые двери с электроприводом, цветной проекционный дисплей, мониторинг «слепых зон» зеркал заднего вида, камеру заднего вида с функцией прорисовки кругового обзора, массаж спины для передних сидений. Доходит до отличия даже в таких мелочах, вроде наличия в Toyota раскладных столиков в салоне и открывающегося стекла дверцы багажника – во «французах» подобное нужно заказывать отдельно. Лучшее оснащение частично компенсирует переплату за бренд Toyota, но не полностью. С другой стороны – при отсутствии заказных опций, даже для максимальной версии Toyota ProAce Verso нельзя получить подобие системы Grip Control и адаптивный круиз-контроль, отсутствует штатная навигация и панорамная крыша со стеклянными секциями, пр.

Вэн Toyota ProAce Verso в комплектации Premium отличается хорошим оснащением по принципу «все включено»: проекционный дисплей, массаж спины, два раздельных средних сиденья и бокс со столиками, отдельный блок управления вентиляцией для пассажирской части салона, камера заднего вида с несколькими вариантами изображения…

К примеру, недорогой Renault Trafic подобному оснащению только завидует: предлагая внушительный размер и хорошую настройку подвески, он напрочь лишен большинства систем и технологий, которые есть в Toyota/Citroen/Peugeot. Словом: Renault Trafic – это конкурент самым начальным версиям Toyota ProAce, но не более того.

Напротив, VW Multivan (особенно в обновленной версии) выступает конкурентом самых старших версий модели. На счету «немца» – передовое оснащение, высокий класс управляемости, наличие более мощных моторов, возможность заказать полный привод, лучше проработка мелочей (больше и качественнее дисплеи, удобная ручка для водителя, поворотные сиденья в салоне). Но также на счету Volkswagen и более высокий прайс: плюс 70-150 тыс. грн. в зависимости от точной комплектации. А ведь есть и Mercedes-Benz V-класса, который еще дороже…

Кажется, Toyota пытается занять нишу между Citroen/Peugeot и Volkswagen, выдерживая схожий ценовой зазор и нюансы комплектации относительно каждого варианта. Плюс два крайних конкурента: Renault – проще и дешевле, Mercedes – «круче» и дороже.

Что в итоге?

Признаться, у модели Toyota ProAce Verso нет существенных недостатков, равно как и нет глобальных преимуществ перед конкурентами. Просто еще одна модель в классе. Хотя, стоп…

Главный «плюс» Toyota ProAce Verso в том, что этот автомобиль просто есть (в смысле «существует») – понимаете? Есть определенная доля покупателей-фанатов Toyota, они требовали крупный вэн и теперь они получили вариант в виде ProAce Verso. Есть начальники корпоративных парков, которым намного проще обосновать директору компании выделение $40-50 тыс. на покупку бизнес-шаттла Toyota, нежели аналогичного автомобиля другого бренда. Есть убеждение, что на вторичном рынке Toyota лучше сохранит цену. Откровенно говоря, компания Toyota попросту закрыла пустовавшую нишу минимальными усилиями. Но даже так – на данный автомобиль обязательно найдутся клиенты-фанаты «японцев», которые раньше проходили мимо.

Технические характеристики Toyota ProAce Verso Premium L1

Кузов – вэн, 7 мест

Габариты – 4,96 х 1,92 х 1,94 м

Колесная база – 3,275 м

Клиренс – 175 мм

Багажник – от 507 л (7 мест) до 3968 л (2 места)

Грузоподъемность – 1012 кг

Снаряженная масса – 1988 кг

Мотор – турбодизель, R4, 2,0 л

Мощность – 150 л.с. при 4000 об/мин.

Крутящий момент – 370 Нм при 2000 об/мин.

Удельная мощность и момент – 75 л.с. на 1 т; 186 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 6-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 12,7 с

Максимальная скорость – 170 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 7,3 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,8 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Michelin Agilis 215/60R17

Страна производства – Франция

Минимальная цена автомобиля – от 907 тыс. грн. или $36 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 1,35 млн. грн. или $54 тыс.