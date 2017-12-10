Покупая билеты на фильм с именем Джеки Чана на афише, ожидаешь увидеть совершенно конкретные вещи: безумные и безумно смешные трюки в исполнении Джеки, выполняемые с неизменной улыбкой, и дурацкие ситуации, в которые попадает его герой на протяжении всей картины. Так вот, ничего этого в The Foreigner нет. Это никоим боком не action/комедия, а скорее триллер с элементами драмы.

The Foreigner / «Иностранец» Жанр боевик, драма

Режиссер Мартин Кэмпбелл

В ролях Джеки Чан (Нгок Мин Кван), Пирс Броснан (Лиам Хеннесси), Майкл Макэлхаттон (Джим Кавана), Орла Брейди (Мэри Хеннесси), Чарли Мерфи (Мэгги / Сара Маккей), Рэй Фирон (коммандер Ричард Бромли), Рори Флек-Бирн (Шон Моррисон) и др.

Студии The Fyzz Facility, Wanda Pictures

Год выпуска 2017

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Немолодой уже Нгок Мин Кван – владелец маленького лондонского ресторана восточной кухни. Много лет назад он бежал из покидаемого американцами Вьетнама и в итоге осел в Великобритании. Единственная отрада в жизни старика – дочка-старшеклассница, над которой он трясется как одержимый. Увы, он не в состоянии защитить девочку от теракта ИРА, случайной жертвой которого она становится. Жизнь Квана теряет всякий смысл. Он перестает заниматься рестораном, целыми днями сидит в своей комнате, уставившись в стену или перебирая старые фотографии. Он обивает порог полицейского участка, пытаясь как-то ускорить расследование. Он даже предлагает полиции взятку за имена террористов. Кван постепенно сходит с ума.

Честно говоря, очень непривычно видеть Джеки Чана в столь депрессивной драматической роли. Нельзя сказать, что он не справляется, роль лишенного всяких эмоций, потерянного Квана дается актеру на удивление неплохо. Впрочем, The Foreigner все-таки не драма, а триллер. И как только Кван решает взять расследование в свои руки и самостоятельно найти и наказать террористов, картина меняется. Нет, The Foreigner не становится комедией, но в фильме наконец-то появляется более привычный нам Чан – раздающий тумаки, использующий подручные предметы, чтобы одолеть врагов крупней себя, падающий с большой высоты и проламывающий стены.

Простой старичок-ресторатор оказывает не так уж прост. Он явно служил во Вьетнаме не банковским клерком и хорошо знаком с теорией и практикой партизанской войны. Собственно, Кван и устраивает настоящую войну нескольким бывшим членам ИРА, которые, возможно, что-то знают о терактах в Лондоне. Точкой приложения силы Кван выбирает Лиама Хеннесси, бывшего боевика ИРА, работающего теперь с британским правительством. Роль противника Джеки Чана играет еще один стареющий герой боевиков конца 90-х – Пирс Броснан.

Впрочем, Броснану, в отличии от Чана, не приходится прыгать по крышам, проламывать руками стены, валяться в грязи и падать спиной на лестницу. А вот китайский актер во второй половине The Foreigner радует зрителей привычными по другим его фильмам трюками. Вот только Джеки уже 63 и не стоит ожидать от него былой прыти, личного выполнения всех трюков и суперэффектных комбинаций. Да, актер все еще в неплохой форме, но некоторые трюки даются ему с явным напряжением. Более того, в паре моментов видна ускоренная прокрутка отснятого материала, что Джеки Чан себе раньше не позволял. Да и без сцены с обнаженным торсом под дождем явно можно было бы обойтись, пощадить самолюбие актера.

Впрочем, проблема The Foreigner – совсем не боевые сцены, здесь актер и его партнеры делают все возможное, проблема картины – предсказуемость. Несмотря на якобы запутанный сюжет, злодеи, предатели и персонажи, ведущие двойную игру, вычисляются слишком быстро. Да и финал картины совершенно ожидаем. Добро победит, зло будет наказано. Все-таки это фильм с Джеки Чаном, иначе здесь и быть не может.

The Foreigner не хватает звезд с небес, но посмотреть этот фильм можно хотя бы ради еще одной встречи с любимыми актерами. Ведь никто не гарантирует, что Джеки Чан или Пирс Броснан решат сняться в еще одном боевике. Впрочем, опыт Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне показывает, что и 70 лет – еще не предел для настоящих мужчин.