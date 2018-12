The Grinch – вторая за последние 20 лет попытка экранизации популярной детской поэмы Доктора Сьюза How the Grinch Stole Christmas! В этот раз в формате анимационного фильма от студии Illumination.

The Grinch / «Гринч» Жанр мультфильм

Режиссеры Скотт Мосье, Ярроу Чени

Роли озвучивали Бенедикт Камбербэтч (Гринч), Кэмерон Сили (Синди Лу), Рашида Джонс (Донна Лу), Кенан Томпсон (Бриклбаум), Фаррелл Уильямс (Рассказчик) и др.

Студии Illumination, Universal Pictures

Год выпуска 2018

Сайты IMDb

Доктор Сьюз, в миру Теодор Сьюз Гайсел, – самый продаваемый англоязычный детский автор, писавший для дошкольников и младших школьников. Его книжки в стихах Horton Hears a Who!, The Cat in the Hat, How the Grinch Stole Christmas!, Green Eggs and Ham стали классикой, но почти неизвестны у нас в стране, разве что по киноадаптациям.

The Grinch – вторая попытка Illumination (Despicable Me, The Secret Life Of Pets, Minions, Sing) поработать с творческим наследием Доктора Сьюза. Первый мультфильм студии по книге этого автора, The Lorax (2012), оказался коммерчески успешным, собрав $350 млн. при бюджете в $70 млн., так что аниматоры взялись сразу за две новые адаптации, The Cat in the Hat, которой так и не суждено было случиться, и The Grinch.

Думаю, что сюжет книжки хорошо знаком вам еще по фильму How the Grinch Stole Christmas (2000) с Джимом Керри, но все-таки повторю его. Нелюдимый зеленый Гринч, одиноко живущий на скале за городом Ктойском, терпеть не может Рождество и рождественскую суматоху, которая год от года становится все громче и неистовей (как же я его понимаю). Елки еще выше, подарков еще больше, гирлянды еще ярче и т.д. Доведенный до отчаяния, Гринч решает украсть Рождество, стащив все подарки у жителей Ктойска. И только одна маленькая девочка, которая хочет попросить у Санта-Клауса что-то нематериальное и не для себя самой, способна разжалобить Гринча и вернуть ему веру в людей. Очень простая Рождественская история, в которой злодей симпатичнее остальных персонажей и заставляет сопереживать именно ему, а совсем не лихорадочно готовящимся к празднику жителям Ктойска.

На самом деле у Illumination уже есть фильм о злодее и трех девочках, которые заставили его стать добрым, и называется он… правильно, Despicable Me. Гринч похож на Грю не только благодаря фирменному анимационному стилю Illumination. Как и Грю, Гринч доволен только тогда, когда замышляет разные шалости. Гринчу, как и Грю, помогают собственные миньоны, собака Макс и олень Фред. И, как и в случае с Грю, все коварство Гринча разобьется об искренность маленькой девочки, которая хочет помочь своей маме.

Мораль, которую создатели мультфильма, вслед за автором поэмы, вкладывают в свою работу, тоже очень проста. Забудьте о подарках и искусственно созданной новогодней мишуре, самые ценные вещи все равно не купить в магазине ни за какие деньги. Оглянитесь, вспомните о близких, помогите незнакомцу, поцелуйте детей. Это, а не рождественские скидки и прочие маркетинговые приемы, заставляющие вас покупать то, что вам на самом деле не очень-то и нужно, самое главное в празднике. Очевидные вещи, о которых мы постоянно забываем. Хорошо, когда есть кто-то, кто об этом напомнит.

Впрочем, не моралью единой. В мультфильме достаточно и чисто развлекательных моментов, которые не позволят детям заскучать. Гринч и его подручный Макс испытывают разнообразные гаджеты и регулярно попадают из-за этого впросак. Да и сам Ктойск и его жители нарисованы с достаточным вниманием к деталям и фоновым смешным сценкам. Пожалуй, самой точной характеристикой мультфильма будет «он очень милый».

The Grinch – это фильм в стихах. Хотя герои большую часть времени и говорят в прозе, рассказчик дословно цитирует поэму Сьюза. И здесь стоит в очередной раз похвалить украинских локализаторов. Перевод получился хороший, изобретательный, с максимальным сохранением темпа и ритмики оригинального произведения.

The Grinch – это легкий рождественский мультфильм. Бунтарство против коммерциализации праздника здесь быстро сходит на нет, уступая место восхищению рождественским антуражем. Все-таки Illumination — тоже коммерческая компания, и снимает мультфильм для того, чтобы продавать их зрителям, а не из чистой любви к искусству. Впрочем, если вы уделите своему ребенку внимание и вместе с ним сходите на мультик, чтобы посмеяться над проделками Гринча и Макса, значит, все это было не зря.

3.5 Редакция ITC.UA Плюсы: Гринч и другие персонажи; фирменный анимационный стиль Illumination; перевод стихов Доктора Сьюза Минусы: Общая беззубость и предсказуемость сюжета; вторичность Вывод: Легкий рождественский мультфильм с толикой бунтарства против коммерциализации праздника

