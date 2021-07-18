Wildermyth: добрая сказка на ночь





Wildermyth – небольшая инди-игра с немного детской графикой и не вполне очевидной поначалу концепцией, которую легко пропустить на фоне других релизов, даже в спокойные летние месяцы. Делать этого ни в коем случае не стоит, ведь Wildermyth пока что главный претендент на звание лучшей ролевой игры 2021 г.

Wildermyth Жанр ролевая игра, пошаговая тактика

Платформы Windows, macOS, Linux

Языки английский

Разработчик Worldwalker Games

Издатели Worldwalker Games, WhisperGames

Сайты Steam

Wildermyth выглядит действительно очень странно. Здесь рисованная от руки, немного детская графика, а сюжет подается в виде простеньких комиксов. В боевой части ваши персонажи, противники и все декорации присутствуют в виде вырезанных из бумаги плоских фигурок, а анимация намеренно упрощена. Тем не менее, не дайте внешнему виду обмануть вас, Wildermyth — глубокая и интересная ролевая игра с некоторыми очень необычными системами, которые не встречались нам ни в одной из других подобных игр.

И первая из них – это концепция старения героев. Между главами одной большой истории (а их здесь много и пользователи могут создавать собственные) здесь, в зависимости от ваших успехов в предыдущей главе, проходит 5-10 и даже больше мирных лет. За это время ваши герои, объединившиеся для борьбы со злом или решения каких-нибудь других проблем, расходятся по домам, стареют, заводят семьи, рожают и воспитывают детей, переезжают в новое место, заводят новых друзей, встревают в какие-то неприятности и т.д. В их волосах появляется седина, на лице — морщины, а параметры могут упасть из-за возраста. За мирные годы некоторые герои вообще могут постареть настолько, что уйдут на покой и их место займут их дети, или вам нужно будет нанимать новых искателей приключений.

Да и в самих приключениях время не стоит на месте. Каждое перемещение по карте, исследование древних руин, отдых в таверне, постройка моста и прочие действия занимают определенное время, а ваши герои продолжают стареть. Благодаря некоторым событиям время ухода на пенсию можно оттянуть, но это помогает далеко не всегда. Впрочем, не расстраивайтесь, вышедший на покой герой будет доступен как Наследие, его можно будет пригласить в следующее приключение на правах вспомогательного персонажа.

Каждая история в Wildermyth состоит из трех-пяти глав, внутри каждого глобального сюжета есть и собственные маленькие истории, которые генерируются случайным образом, как в roguelike-RPG. Это может быть посещение древних руин, которое закончится общением с забытым божеством; поиск проклятых сокровищ; просто отдых на природе с друзьями; случайная встреча, которая приведет к необычным последствиям, например, к мутации персонажа; да даже случайно полученная во время прогулки заноза в определенный момент может иметь важнейшее значение.

Эти истории в истории подаются в виде небольших комиксов с участием ваших персонажей, благо все герои в Wildermyth выглядят как картонные фигурки и легко комбинируются с разными фонами. Текста здесь действительно немало, он неплохо написан, но единственный доступный в игре язык – это английский, что может стать проблемой для части игроков. В определенный момент историй вам придется принимать важные решения, которые повлияют на одного персонажа, взаимоотношения между героями или на следующий бой, в котором вы будете участвовать.

Да, между членами вашей группы возникают определенные отношения. Кто-то может стать заядлым соперником, кто-то хорошим другом, кто-то и вовсе влюбиться друг в друга и пожениться в перерывах между актами. От отношений между героями зависит то, кто из них будет участвовать в тех или иных побочных квестах, и как соратники будут реагировать на ваши реплики.

Впрочем, большинство проблем в Wildermyth, как и в других RPG, решается с помощью оружия, а не бесед. Перемещаясь по карте мира, исследуя новые области, вы будете сталкиваться с противниками, относящимися к разным группам. Есть здесь искаженные проклятьем лесные звери, есть подземные жители, есть почти традиционные орко-гоблины, есть даже паровые роботы. Каждый бой происходит в пошаговом режиме на трехмерном поле среди двумерных рисованных декораций и плоских фигурок противников и ваших бойцов, что делает его очень похожим на модуль настольной D&D, разыгрываемый с друзьями где-то в летнем лагере.

Поначалу бои кажутся слишком простенькими, но по мере завершения глав противники становятся существенно сильнее плюс их становится банально больше. Дело в том, что после каждого выигранного вами боя «колода» противников пополняется новыми картами, усиливающими существ той группы, которую вы одолели. Увеличивается количество жизни, урон, появляется броня, новые или дополнительные существа и т.д. Но и ваши бойцы развиваются, получая новые умения и оружие.

В игре всего три класса героев – бойцы, охотники/лучники и мистики. И если с первыми двумя все вроде бы понятно, то мистики заслуживают отдельного объяснения. Дело в том, что магия в Wildermyth существенно отличается от той, к которой мы привыкли в других играх. Чтобы сотворить заклинание, маг должен взаимодействовать с каким-то физическим объектом на поле боя, предметом мебели или декорациями – деревом, деревянной скамьей, камнем, камином, глобусом, очагом и т.д. При этом маг может взаимодействовать одновременно с несколькими предметами. Тип заклинания, которое станет доступно мистику, зависит от материала объекта, а дальность действия считается не от мага, а от самого предмета. Камень даст каменный диск, которым можно швырнуть во врага, или каменную броню для соратника; украденное из очага пламя – магический огонь, которым можно поджечь врага; скелет позволит сотворить костяное копье, пронзающее нескольких противников; металлический подсвечник – кандалы, которые не дадут врагу двигаться; ковер на полу – удавку и т.д. Комбинируйте и экспериментируйте, это действительно интересно. При этом у мага очень необычная зона видимости и действий: благодаря взаимодействию с предметами он может видеть противников за углом или наносить урон врагам в закрытой комнате. Действительно, очень интересная и уникальная система.

У воинов и лучников все намного проще, хотя толстая броня и система реакции на действия противников делает их важными участниками боя. Хорошо прокачанные воины и лучники просто не дадут противникам подойти на дистанцию рукопашной схватки.

Несмотря на небольшое число классов, благодаря частично случайному получению умений (при повышении уровня вы выбираете одну из четырех выбранных случайно способностей), мутациям, благословениям и бонусам, полученным во время побочных приключений, и благодаря неплохому набору оружия вы можете собрать действительно отличающихся друг от друга персонажей. Кроме того, во время боев и приключений герои получают ранения, могут лишиться глаза, ноги, руки или наоборот, приобрести какие-то новые… гхм, части организма. Одним словом, вариативность и реиграбельность в Wildermyth на очень даже неплохом уровне.

Впрочем, здесь хватает приключений и без того, чтобы перепроходить старые. В Wildermyth пять сюжетных кампаний, начиная с короткой обучающей на три акта и примерно 3-5 часов игры, и заканчивая длинными пятиактными кампаниями, на которые можно потратить несколько дней. Плюс случайно генерируемые короткие и длинные кампании с обычными героями и кампании с героями Наследия, элитными персонажами, которых можно включать в пантеон после победы в предыдущих играх или после их смерти.

Кому и этого мало, в игре есть еще и мультиплеер, правда, скажу честно, лично я не пробовал этот режим. Но, судя по всему, в него интересней играть с двумя-четырьмя друзьями, когда каждый сможет контролировать собственного героя. Но и это еще не все, в Wildermyth есть встроенный редактор, позволяющий изменять карту мира, комиксы, внешний вид персонажей, создавать собственные кампании. И, естественно, игра поддерживает Steam Workshop. Объектов там пока немного, около сотни, но среди них есть полноценные новые кампании, новые герои, события, способности, балансные правки и пр. В Wildermyth действительно можно зависнуть надолго.

Надеюсь вы уже поняли. Редакция ITC.ua настоятельно рекомендует не пропускать эту игру. Особенно если вы любите пошаговые ролевые игры с интересными историями. Wildermyth – это лучшее, что появлялось в данном жанре за очень долгое время.