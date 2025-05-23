«Иска» Ярослава Линдера: когда реальность лишь симуляция. Рецензия ITC.ua

Есть книги, которые начинаются со взрыва, а дальше просто затухают. А есть те, что постепенно разворачивают перед читателем широкое полотно замысла автора, глубокую идею и неожиданные сюжетные решения. «Иска» Ярослава Линдера от издательства «НК-Богдан» как раз из таких. Если вы ищете современную украинскую фантастику с примесью антиутопии и киберпанка, то обратите внимание на этот роман. Правда, здесь не все так хорошо, как хотелось бы, но все это мы обсудим в рецензии ниже.

«Іска» 349 грн. Плюсы: стильное качественное издание с ляссе, по которому сразу видно его жанровая принадлежность; интересный мир; неожиданные сюжетные повороты и финал; взаимодействие человека и машины; книга поднимает важные и актуальные вопросы Купить в «НК-Богдан» Минусы: начало романа развивается медленно, что может оттолкнуть некоторых нетерпеливых читателей; некоторые действия героев бесят, как и они сами; общая вторичность привлеченных идей. Купить в «НК-Богдан» 7.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Иска» / «Іска»

Автор Ярослав Линдер

Издательство «НК-Богдан»

язык украинский

Количество страниц 256

Обложка Твердая

Год издания 2024

Размер 145×215 мм

Сайт bohdan-books.com

В центре сюжета вымышленный город из будущего, а люди живут в Золотом Веке — идеальной эпохе после великой войны между Ордой и Альянсом, бушевавшей 200 лет назад. Но теперь, после победы последних, люди объединились в единое большое общество. Здесь всем помогают роботы, они являются спутниками для парней и девочек с 16 лет, они партнеры, уборщики и напарники в реалистичных виртуальных играх.

Главный герой — юноша, живущий в этом беззаботном городке, где каждый день похож на предыдущий. Его обыденность сопровождает Иска — механическая служанка, которая угадывает желания хозяина еще до того, как он их озвучит. Она совершенна, покорна и безупречна в обслуживании. Каждый вечер они вместе погружаются в виртуальный мир, где воспроизводят героические битвы между Альянсом и Ордой, уничтожая врагов до последнего.

Со временем герой начинает замечать странные вещи в этой вроде бы идеальной картине. Жители городка слишком беззаботны, их реакции шаблонны, а события слишком предсказуемы. Эти наблюдения вызывают у него сомнения: настоящий ли этот мир? Не является ли он лишь декорацией, созданной для того, чтобы скрыть истину? Но скоро в жизни героя произойдут такие кардинальные изменения, о которых он даже не может представить, а мир, где он жил разлетится вдребезги.

События романа «Иска» происходят на территории бывшей Украины. А по своему сюжетному наполнению это дикое сочетание «Мы» Замятина», «Какой чудесный мир новый!» Олдоса Хаксли, «Матрицы», «Терминатора» и самых разных историй в жанре постапокалипсис.

Стилистически «Иска» держится уверенно и здесь почти не заметно, что это первая книга автора: его язык прост, точен, но не сух. Видно, что он очень начитанный, но намеренно упрощает текст, чтобы он понравился самому широкому кругу читателей.

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Есть что-то кинематографическое в способе, которым Ярослав Линдер выстраивает сцены. Здесь будто условная зрительная камера читателя движется сквозь туман, где четко видно лишь часть истории и мира, а все остальное приходится домысливать. Книга не дает готовых образов, не упрощает моральные дилеммы. Герои здесь не герои в классическом понимании, а скорее фигуры в тени, вынужденные действовать в обстоятельствах, где любой выбор — уже компромисс.

А сама Иска, хоть и является механической служанкой, предстает перед читателем не просто как робот, а как символ внутреннего мира героя, его сомнений, страхов и надежд. Ее поведение, реакции и взаимодействие с хозяином заставляют задуматься: она только машина или нечто большее? Ну и в дальнейшей истории ей отведена важная роль.

В то же время персонажи часто бесят, потому что делают странные, нелогичные, глупые и бессмысленные вещи. Но все это сделано как бы намеренно, потому что так автор хочет показать, что эти люди разнеженные и вообще не приспособлены к жизни, что они полностью зависят от андроидов, которых придумали, что они заняты только потреблением и игровыми симуляциями и не умеют буквально ничего. И когда такие люди сталкиваются с жестокой реальностью, то в их жизни, а главное в голове, происходит почти ядерный взрыв, который меняет их навсегда.

Тема войны в «Исце» не является прямой, но она эхом отдается от различных упоминаний и отсылок, намеков и недомолвок. А еще писатель неплохо сочетает элементы научной фантастики, психологического триллера и киберпанка, а самое главное поднимает важные темы: свобода воли, природа реальности, роль технологий в жизни человека и наша зависимость от них.

Финал романа неожиданный и интересный. История одновременно завершена и способна на продолжение, потому что героя оставили перед выбором. И писатель все же решил это сделать, потому что известно, что сейчас Ярослав Линдер работает над второй частью.

«Иска» однозначно не является жанровым прорывом даже в украинской литературе, потому что все это мы уже где-то читали или видели. Но это очень неплохой дебют, который легко читается и адекватно воспринимается. Не уверен, что смогу вспомнить что-то из этой книги через год, но она меня развлекла и читать было не скучно. Именно уже это, по моему мнению, главное, чего надо ждать от жанровой литературы.

Издание достаточно качественное и привлекает внимание фантастической обложкой, которая сразу говорит нам о жанре книги. Бумага желтоватая, а шрифт удобный для чтения. Есть некоторые иллюстрации, а главное завезли ляссе, за что тоже люблю книги «НК-Богдан». Также они сделали две версии книги: одну простую без цветовых срезов и вторую, ту что у меня, с ними. В общем книга имеет прикольный вид.