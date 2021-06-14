Знімальна група фільму «Тихе місце 2» про роботу над картиною

В український кінопрокат вийшов новий фантастичний трилер «Тихе місце 2», продовження картини 2018 року, яка при доволі скромному по сучасним міркам бюджеті $17 млн, зібрала в світовому прокаті більше $340 млн. В коментарях для ITC.UA знімальна група фільму розказала про його створення.

«Я не мав наміру працювати над другим фільмом, – розповідає режисер картини Джон Красінскі. – Бажання створювати франшизу не було. Та згодом зрозумів, що прагну зазирнути глибше, щоб зрозуміти наскільки далеко здатні зайти головні герої».

«Тихе місце» було досить інтимною історією про родину, що жила на фермі у власному маленькому світі. Вони знали, що за межами їхнього будинку існують небезпечні істоти та насправді майже не здогадувалися про весь масштаб небезпеки. Ми хотіли привідкрити завісу цієї таємничості та нарешті дослідити навколишній світ», – додає продюсер Ендрю Форм.

У другій частині кіновсесвіт стрічки «Тихе місце» розширився, разом з тим еволюціонували і моторошні створіння, які захопили нашу планету. Після подій першого фільму інопланетні монстри встигли призвичаїтися до навколишнього середовища та навчилися орієнтуватися у новій для них місцевості, що робить їх ще більш небезпечними. Тому Джону Красінскі потрібно було детально подумати про те, як би вони поводилися та наділити їх навичками, які вони могли б перейняти у людей.

«Усі ми пам’ятаємо фільми, де інопланетні монстри прибувають на Землю та захоплюють наш світ, проте не в кожній з таких історії увагу приділяють саме розвитку цих створінь, — коментує Красінскі. — В першій частині ми бачили, як вони руйнували все, що видавало хоч найменший шурхіт звуку. Та будь-яка форма життя має еволюціонувати. Тож тепер монстри навчилися пересуватися набагато тихіше та відслідковувати жертву ще вміліше».

Працюючи над фільмом Джон Красінскі знову звернувся по допомогу до лауреатів премії «Оскар» — американської студії, що займається створенням візуальних ефектів — Industrial Light & Magic. Головне завдання, яке Красінскі поставив перед командою, було залишатися канонічним дизайну першої частини, але в той же час оновити його новими деталями.

«Industrial Light & Magic — це люди, фантазія яких безмежна. Поряд з ними ти розумієш, що можливо абсолютно все. Ще під час роботи над першою частиною ми обговорювали, що монстри мають виглядати не тільки круто, але й максимально реалістично. Оскільки у нас вже був певний перелік правил їхньої поведінки, цього разу ми намагалися зрозуміти, якими ще здібностями можемо їх наділити. Особливу увагу ми приділили реакції монстрів на зброю, оскільки раніше проти них нічого подібного не використовували, було цікаво дослідити їхні реакції, — розповідає режисер.

Головна акторка фільму Емілі Блант зауважила, що попри гнітючу тишу в кадрі, на знімальному майданчику панувала чудова атмосфера: «Джон — наче цунамі, що накриває тебе хвилею креативності та занурює у вир натхнення. Він знає як донести власне бачення до кожного, але при цьому завжди залишає достатньо простору для нових ідей з боку команди».

Для Красінскі повернення до історії родини Еббот також стало чималим викликом, адже цього разу йому довелося зруйнувати їхній маленький безпечний світ та вивести їх далеко за межі звичного місця. Йому потрібно було зрозуміти, як герої поводитимуться в нових незвіданих досі умовах: «Перша частина фільму лише привідкрила завісу на світ, що зазнав катастрофи. У новій частині герої змушені йти далі й з кожним їхнім новим кроком глядач так само ступатиме в невідоме і це те, що по-справжньому лякає».