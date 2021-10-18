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17 октября на «пиратских» ресурсах и торрентах появилась «Дюна», и вскоре после этого Warner Bros. объявила, что фантастический эпик-блокбастер Дени Вильнева появится в онлайн-кинотеатре HBO Max на день раньше — 21 октября. Таким образом, в США фильм выйдет одновременно в кинотеатрах и в стриминге

В Warner Bros. не стали объяснять причину своего решения — официального подтверждения, что оно стало ответом на утечку фильма, нет.

В Украине «Дюна» вышла в прокат 16 сентября и установила рекорд по сборам за первый уикэнд с начала пандемии, собрав почти 34 млн грн. Общие сборы картины Дени Вильнева в Украине достигли 89,04 млн грн.