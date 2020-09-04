Электромобиль Lucid Air побил Tesla Model S на дистанции четверть мили с результатом 9,9 с (а потом электрический Ford Mustang Cobra Jet 1400 показал 8,3 с)





Заезды на закрытом прямом отрезке длиной четверть мили (дрэг-рейсинг) являются любимой забавой американских автолюбителей, поэтому неудивительно, что автопроизводители так стремятся установить и удержать рекорд в своем классе. В последние годы верхушку серийного топа оккупировали электромобили, так как та же Tesla с максимумом крутящего момента и мощности с первых мгновений старта способна обогнать на первых 400 метрах дистанции практически любой ДВС-суперкар (еще в 2016 году семейный кроссовер Tesla Model X обогнал в дрэг-рейсинге суперкар Ferrari F430 Spider).

Бросить вызов Tesla Model S Performance решил китайский новичок Lucid Air Dream Edition, официальная презентация которого назначена на 9 сентября 2020 года. На видео демонстрируется рекордный заезд, который Lucid Air с мощностью 1080 л.с. и разгоном до «сотни» за 2,5 секунды завершил всего за 9,9 секунды. Кстати, в концовке ролика видно, что Lucid Air обогнал и Porsche Taycan, что дало создателям моральное право назвать свое творение «самым быстрым серийным седаном».

Впрочем, буквально на следующий день рекорд был побит электромобилем Ford Mustang Cobra Jet 1400 с мощностью 1400 л.с., который проехал четверть мили всего за 8,27 секунды. Отметим, что соревнование между участниками не совсем честное, так как Tesla Model S, Lucid Air и Porsche Taycan — это серийные электромобили, а Ford Mustang Cobra Jet 1400 — специально подготовленный для трека прототип.

Кстати, его разработчики в свое время обещали, что Cobra способен проехать четверть мили в пределах 8 секунд, так что им еще есть куда расти.

Источники: Electrek, Engagdet