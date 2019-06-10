Электропикапы Rivian R1T смогут при необходимости подзаряжать друг друга

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Электропикапы R1T от Rivian смогут делиться друг с другом энергией. По словам генерального директора компании Эрджея Скаринджа, чтобы «сцедить» часть электроэнергии из аккумулятора, достаточно будет соединить два пикапа проводом.

Согласно задумке инженеров Rivian, новая функция будет особенно полезной для автопутешественников, отправляющихся группой из двух и более R1T на поиски приключений. Во-первых, она позволит водителям меньше беспокоиться об уровне заряда. Во-вторых, если один из пикапов застрянет или сломается, второй сможет забрать часть его заряда и отправиться за помощью.

Появится ли возможность делиться энергией в других моделях Rivian, пока неизвестно.

Напоследок напомним, что электрический пикап R1T с запасом хода 640 км был впервые представлен в конце прошлого года. Модель стоимостью $69 000, производство которой начнется в 2020 году, должна стать флагманским продуктом Rivian.

Источник: hightech.plus