Финальный трейлер боевика Майкла Бэя «6 Underground» с Райаном Рейнольдсом в главной роли (премьера 13 декабря 2019 года)

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В ближайшую пятницу на стриминговом сервисе Netflix состоится премьера блокбастера Майкла Бэя «6 Underground» с Райаном Рейнольдсом в главной роли, в связи с чем создатели опубликовали финальный трейлер картины. По слухам, бюджет фильма составил $125 млн, что делает его одним из самых дорогих проектов сервиса.

По сюжету, владелец технологической компании и миллиардер (его роль сыграл Райан Рейнольдс, известный по фильмам «Дэдпул», «Зеленый Фонарь», «Телохранитель киллера» и т.д.) инсценирует свою смерть, чтобы собрать международную команду профессионалов и устранить жестокого диктатора. В команду миллиардера попадают Дэйв Франко («Иллюзия обмана», «Горе-творец»), Адриа Архона («Тихоокеанский рубеж 2», «Тройная граница»), Кори Хоукинс («24 часа: Наследие», «Черный клановец»), Мелани Лоран («Бесславные ублюдки»), Бен Харди («Люди Икс: Апокалипсис», «Богемская рапсодия») и другие.

Сценарий написали Пол Верник и Ретт Риз, чей стиль можно оценить по работам над «Добро пожаловать в Zомбилэнд» и «Дэдпулом». В свою очередь Майкл Бэй специализируется на зрелищных боевиках («Армагеддон», «Перл-Харбор», «Трансформеры», «Бамблби»), так что нас ожидает яркое зрелище, приправленное характерным юмором.

Источник: Netflix