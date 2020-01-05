Huawei открыла в Китае розничный робомагазин без продавцов





Компания Huawei открыла свой первый «умный» розничный магазин. Необычная торговая точка расположена в парке высоких технологий Wuhan Optics Valley, который находится в китайском Ухане, провинция Хубэй.

Визуально инновационный магазин представляет собой строение цилиндрической формы площадью 28 м² и 4 метра высотой, защищенное вокруг прозрачным пуленепробиваемым стеклом. Внутри компактного павильона нет ни души, лишь белые ящики с товарами да три роботизированных манипулятора, один большой и два поменьше. По утверждению Huawei, возможностей современной робототехники уже хватает, чтобы полностью заменить ею продавцов.

Взаимодействие с «умным» магазином происходит с помощью сенсорных панелей, расположенных с внешней стороны магазина с разных сторон (зайти внутрь автоматизированной торговой точки посторонним не представляется возможным). Всего таких панелей две, и около каждой из них за стеклом находится малый робоманипулятор. После того, как клиент совершает заказ (оплата производится традиционно для Китая через смартфон по QR-коду), большая роборука вынимает ящик с требуемым товаром с нужной полки и ставит его около той малой роборуки, что расположена около сенсорной панели, с которой до этого взаимодействовал пользователь. Затем малый робоманипулятор вынимает из ящика уже сам товар и кладет его в специальный отсек, откуда его забирает покупатель. На осуществление вышеописанных манипуляций у роботов уходит в общей сложности примерно 7 секунд.



Ассортимент «роболавки» весьма обширен: в ней продаются смартфоны, аксессуары к ним, смартчасы, умные колонки, роутеры и другая продукция Huawei. Помимо возможности выбрать гаджет на месте, данный магазин выступает также в роли точки выдачи для интернет-заказов.

По словам Huawei, «умные» розничные магазины имеют ряд преимуществ перед традиционными. Во-первых, они могут занимать меньше места, что положительно сказывается на арендной плате, и при этом вмещать больше товаров благодаря отсутствию залов для посетителей и более эффективному использованию пространства. Во-вторых, они могут работать круглосуточно и семь в дней неделю, не требуя дополнительных затрат. В-третьих, поскольку робомагазины пока в новинку, они привлекают людей вокруг.

На данный момент Huawei рассматривает свою первую автоматизированную торговую точку как пилотный эксперимент. Если пользователи останутся довольны новацией, компания обещает в дальнейшем открыть на территории Китая еще ряд таких робопавильонов.

Источник: GizChina