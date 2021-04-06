Илон Маск назвал причину недавнего взрыва Starship SN11 перед посадкой — утечка топлива и возгорание одного из двигателей (+ обновление по проекту и ближайшие планы)





К взрыву прототипа Starship SN11 привела относительно небольшая утечка топлива, за которой последовало возгорание одного из трех двигателей Raptor и повреждение электронного блока управления корабля, что в свою очередь привело к внеплановому повышению давления в одном из турбонасосов в момент запуска двигателя, сообщил Илон Маск в твиттере.

Тестовый полет Starship состоит из трех фаз: взлет и набор высоты (SN8 выходил на 12,5 км, а SN9, SN10 и SN11 — на 10 км), переход в горизонтальное положение (бортом вниз) и управляемый спуск с помощью аэродинамических рулей, манёвр «belly flop» с разворотом хвостом вниз (выход в вертикаль) и последующей реактивной посадкой.

Летные испытания полноразмерных 50-метровых прототипов Starship проходят с переменным успехом. К настоящему моменту SpaceX провела четыре таких тестовых запуска, а наиболее удачной стала третья попытка SN10, завершившаяся успешной посадкой (пока повторить это не удалось) — и взрывом после нее (о причинах взрыва SN10 мы уже рассказывали).

Испытания SN11 проходили 30 марта при почти нулевой видимости из-за густого тумана, поэтому в прошлый раз на трансляциях невозможно было что-либо рассмотреть. Для ракеты же, которая в основном ориентируется в пространстве по радиодатчикам, туман никаких проблем не представляет. Прототип SN11 успешно прошел две из трех вышеупомянутых фаз (набор высоты и спуск бортом вниз в режиме планирования), но взорвался на третьем этапе посадки по описанным в самом начале причинам. Одновременно глава SpaceX подчеркнул, что к концу этой недели команда «шесть раз» сможет исправить проблему.

Ascent phase, transition to horizontal & control during free fall were good. A (relatively) small CH4 leak led to fire on engine 2 & fried part of avionics, causing hard start attempting landing burn in CH4 turbopump. This is getting fixed 6 ways to Sunday. — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2021

У SpaceX уже готов следующий прототип Starship SN15, который сегодня-завтра выкатят на стартовый стол, после чего начнутся его испытания. Ранее Илон Маск рассказал, что Starship SN15 получил сотни улучшений в конструкции, авионике, ПО и двигателях, а следующим крупным обновлением станет прототип SN20, предназначенный для орбитальных полетов и испытаний термозащиты на скорости 25 махов.

Ранее SpaceX завершила сборку первого 70-метрового прототипа бустера Super Heavy BH1, но запускать его не планируют. Это просто макет, предназначенный для оценки процесса создания и транспортировки столь гигантской конструкции. Полетит следующий прототип Super Heavy BH2, чья сборка уже ведется некоторое время. Параллельно с BH2 ведется сборка следующего бустера BH3.

The current status of SpaceX's Starship & Superheavy prototypes. 2nd April 2021 pic.twitter.com/SKPO5pzaEv — Brendan (@_brendan_lewis) April 1, 2021

Сверхтяжелая ракета Super Heavy — она же многоразовая первая ступень для вывода Starship в космос. По обновленному плану, Super Heavy (70 метров в высоту и 9 метров в диаметре) получит 28 двигателей Raptor, способных на старте выдавать тягу более ~ 7300 метрических тонн (~ 16,2 миллиона фунтов силы) и нести на орбиту корабль Starship массой около 1400 тонн. Максимальная масса SuperHeavy и Starship с топливом и полезной нагрузкой — около 5000 тонн.

В конечном итоге Super Heavy может и не получить посадочных ножек, а использовать иную технологию посадки — в конце 2020-го Илон Маск рассказал об идее ловить Super Heavy в воздухе стрелой пусковой башни. И сейчас SpaceX активно изучает этот вариант для снижения интервала между запусками по сравнению с традиционной посадкой на морскую платформу.

Еще один важный апдейт по проекту Starship — на испытательной площадке SpaceX в городе Мак-Грегор, штат Техас, заметили улучшенную версию вакуумного двигателя Raptor Vacuum Engine (RVac) для Starship.

New & improved version! — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2021

В SpaceX рассчитывают провести полноценный орбитальный запуск Starship уже в этом году, а на 2023 год запланирована первая пилотируемая миссия Starship — в путешествие вокруг Луны отправится туристическая делегация во главе с японским миллиардером Юсаку Маэдзавой.