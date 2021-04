Илон Маск назвал причину недавнего взрыва Starship SN11 перед посадкой — утечка топлива и возгорание одного из двигателей (+ обновление по проекту и ближайшие планы)

К взрыву прототипа Starship SN11 привела относительно небольшая утечка топлива, за которой последовало возгорание одного из трех двигателей Raptor и повреждение электронного блока управления корабля, что в свою очередь привело к внеплановому повышению давления в одном из турбонасосов в момент запуска двигателя, сообщил Илон Маск в твиттере.

Тестовый полет Starship состоит из трех фаз: взлет и набор высоты (SN8 выходил на 12,5 км, а SN9, SN10 и SN11 — на 10 км), переход в горизонтальное положение (бортом вниз) и управляемый спуск с помощью аэродинамических рулей, манёвр «belly flop» с разворотом хвостом вниз (выход в вертикаль) и последующей реактивной посадкой.

Летные испытания полноразмерных 50-метровых прототипов Starship проходят с переменным успехом. К настоящему моменту SpaceX провела четыре таких тестовых запуска, а наиболее удачной стала третья попытка SN10, завершившаяся успешной посадкой (пока повторить это не удалось) — и взрывом после нее (о причинах взрыва SN10 мы уже рассказывали).

Испытания SN11 проходили 30 марта при почти нулевой видимости из-за густого тумана, поэтому в прошлый раз на трансляциях невозможно было что-либо рассмотреть. Для ракеты же, которая в основном ориентируется в пространстве по радиодатчикам, туман никаких проблем не представляет. Прототип SN11 успешно прошел две из трех вышеупомянутых фаз (набор высоты и спуск бортом вниз в режиме планирования), но взорвался на третьем этапе посадки по описанным в самом начале причинам. Одновременно глава SpaceX подчеркнул, что к концу этой недели команда «шесть раз» сможет исправить проблему.

Ascent phase, transition to horizontal & control during free fall were good.

A (relatively) small CH4 leak led to fire on engine 2 & fried part of avionics, causing hard start attempting landing burn in CH4 turbopump.

This is getting fixed 6 ways to Sunday.

— Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2021