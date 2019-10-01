Исследователи сумели идентифицировать человека за стеной при помощи Wi-Fi и видеозаписи, на которой он был запечатлен ранее





Группа исследователей из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре под руководством профессора Ясамин Мостофи разработала метод идентификации человека, находящегося за каким-либо препятствием, с помощью любой видеозаписи этого человека и сигнала Wi-Fi. Согласно сообщению университета, средняя точность метода составляет 84%.

Решение получило название XModal-ID. Оно предполагает использование разнесенных друг от друга на небольшое расстояние передатчика и приемника Wi-Fi-сигнала и видеозаписи движений искомого человека, полученной когда-либо раньше. Согласно методу, сперва на основе видеозаписи составляется трехмерная модель человека, которая затем используется для моделирования изменений параметров отраженного от него Wi-Fi-сигнала и составления эталонного графика таких изменений.

После получения эталона становится возможной идентификация конкретного человека за стеной. С помощью передатчика Wi-Fi сигнал посылается за стену и, отразившись, фиксируется приемником. График изменений отраженного сигнала затем сопоставляется с эталонным графиком, полученным в результате трехмерного моделирования с использованием видеозаписи, после чего нейросеть, которую исследователи натренировали на собственном датасете, определяет наличие совпадения.

Метод XModal-ID был проверен на 8 добровольцах. Его точность различалась в зависимости от сложности пути, проходимого человеком, но всегда была выше 80%. Одним из главным преимуществ метода является то, что его не нужно каждый раз адаптировать под нового человека (нейросеть сравнивает данные без каких-либо привязок) или новое помещение или местность. Из минусов решения можно отметить то, что система требует, чтобы искомый человек находился в движении, а не, например, притаился за стеной.

Исследователи полагают, что новый метод поможет, например, полиции узнавать перед штурмом, находится ли подозреваемый, прежде попавший на камеры наблюдения, в том или ином помещении. Также технология может найти применение в системах умных домов, упростив им идентификацию нескольких основных пользователей и обнаружение незнакомцев.

Источник: N+1