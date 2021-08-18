Крупнейшие игровые компании мира (июнь-август 2021)





Вам кажется, что вы знаете всех крупных игровых издателей, ведь этот список не меняется уже многие годы. Что ж, посмотрите на статистику от сервиса Statista и прозрите. У нас есть дерзкий новичок, влетевший сразу на третье место топа.

График составлен на основе открытых данных о рыночной капитализации игровых компаний на июнь 2021 г. с дополнительной информацией на март 2021 г. (именно тогда из ни откуда появился наш новичок) и май 2020 г. Игровые подразделения Sony, Microsoft и Tencent исключены. Отдельных от материнских компаний акций они не выпускают, так что посчитать их капитализацию достаточно сложно.

Итак, №1. Activision Blizzard – $75,22 млрд. Вот только это было до череды скандалов, которые сотрясают компанию вот уже второй месяц. За подробностями просим сюда, сюда, сюда и сюда. Естественно, скандалы, в том числе и судебный иск со стороны акционеров, серьезно повлияли на капитализацию издателя. На текущий момент Activision Blizzard стоит всего лишь $65,21 млрд. но, что интересно, не скатила на второе место, так как стоимость их конкурентов тоже упала.

№2. Nintendo – $74,71 млрд. Отличные устройства, отличные игры, впечатляющий рост почти в полтора раза всего за год. «Спасибо» пандемии COVID-19 и миллионам скучающих по домам детей и взрослых. Впрочем, с июня 2021 г. акции японской компании тоже просели. Причем существенно. Прямо сейчас капитализация Nintendo составляет $56,65 млрд., ниже чем в марте 2021 г.

№3. Наш дерзкий новичок, Roblox – $52,09 млрд. Roblox Corporation не возникла ниоткуда, она создана еще в 2004 г., но импульс развитию компании дала именно пандемия COVID-19 и выход их единственного продукта в Китае в 2019 г. Roblox – это бесплатный маркетплейса для мини-игр, которые могут создавать в том числе и сами пользователи. А вот внутри магазина и самих игр есть уже и микроплатежи, и прочие прелести капитализма. Roblox Corporation вышла на биржу в марте 2021 г. и с $37,17 млрд. сразу же запрыгнула на четвертую строчку рейтинга, почти догнав Electronic Arts, а чуть позже и обогнав, обеспечив себе третей место. В июне компания стоила уже $52,09 млрд. (4 июня 2021 пик в $56,74 млрд.), но к августу инвесторы чуть-чуть успокоились. Сейчас капитализация Roblox составляет $43,34 млрд. Феномен Roblox заслуживает отдельного рассмотрения, и мы постараемся написать об этой кампании и их игре.

Четвертое место остается за Electronic Arts – $41,64 млрд. в июне 2021 г., $39,75 млрд. прямо сейчас. Стабильный рост год от года. Игроки любят FIFA и Battlefield.

Пятые Take 2 Interactive, спасибо GTA V и баскетболу – $21,47 млрд. в июне и $18,55 млрд. в августе 2021 г. Опять-таки стабильный рост и небольшое падение в начале третьего квартала.

Шестые Ubisoft – $7,05 млрд. Больших релизов у издателя не было с осени 2020 г., а весь прошлый год компанию сотрясали скандалы. Падение стоимость за год больше $1 млрд., но дела похоже налаживаются, с июня 2021 г. Ubi немного подросла, до $7,38 млрд.

У занимающей седьмое место Square Enix год тоже не задался. Правда с $6,17 млрд. в июне 2021 г. до августа компания сумела подрасти до $6,92 млрд., спасибо анонсам Final Fantasy XVI и Marvel’s Guardians of the Galaxy.

И почетное восьмое место у любимцев публики из CD Projekt – $5,26 млрд. в июне 2021 г. и только $4,73 млрд. на момент написания статьи. У поляков все плохо – почти двухкратное падение с мая 2020 г. Релиз забагованной Cyberpunk 2077 инвесторы им так и не простили, что было ожидаемо. И увы, ситуация пока что не думает исправляться.

Какой вывод можем сделать из этой статистики мы, игроки? Простой. Наши деньги, наши предпочтения и наши причитания в Сети могут стоит компаниям миллиарды. Так что не ругайте не только плохих издателей за однообразные игры и засилья одних жанров, ругайте и себя самих, за то, что продолжаете покупать игры, которые вас не удовлетворяют.

Источники: Statista, Companies Market Cap