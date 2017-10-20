LG V30 оказался прочнее Google Pixel 2, который треснул в тесте на изгиб

Известный мучитель смартфонов JerryRigEverything подготовил два новых видеоролика с издевательствами привычными испытаниями прочности, которые практически одновременно вышли на его официальном канале в YouTube. Героями этих видеороликов, которые можно посмотреть ниже, выступили новенькие смартфоны Google Pixel 2 и LG V30. Как всегда, использовалась стандартная методика с канцелярским ножом, зажигалкой и руками вандала. Забегая наперед, LG V30 показал себя более достойно, нежели Google Pixel 2. Но обо всем по порядку.

По устойчивости стекла к царапинам Google Pixel 2 и LG V30 ничем не уступают большинству других смартфонов на рынке. Но если LG V30 покрыт стеклом с обеих сторон, то у Google Pixel 2 только верхняя часть тыльной стороны покрыта стеклом. При этом корпус устройства изготовлен из алюминиевого сплава и имеет специальное покрытие, которое Google на презентации называла «Premium hybrid coating». Так вот это «премиальное гибридное покрытие» на деле оказалось обычным слоем пластика, который можно легко поцарапать или даже содрать лезвием канцелярского ножа. Автор ролика отмечает, что аналогичное пластиковое покрытие корпуса было у LG G5.

Еще момент, что у Google Pixel 2, что у LG V30 дактилоскопический датчик легко можно поцарапать и после этого он отказывается работать, хотя у большинства других смартфонов подобных проблем не возникало даже после нескольких глубоких царапин.

Тест с зажигалкой оба ожидаемо провалили – после нагрева открытым огнем на экране образуется белое пятно, которое после уже никуда не исчезает. Но это не удивительно – панели OLED никогда не отличались особой стойкостью к нагреву. Но в реальной жизни такой сценарий не встречается, так что едва ли на это стоит обращать внимание.

Основная же ценность испытаний JerryRigEverything заключается именно в тесте на изгиб. Этот тест LG V30 выдержал с честью, показав себе достаточно прочным смартфоном, который невозможно согнуть обычным усилием. В данном случае мы говорим об усилиях, приложенных обычным человеком. Понятно, что сломать можно все и есть «богатыри», способные доказать эту простую истину на примере любого смартфона. В то же время Google Pixel 2 перенес это испытания гораздо хуже. Приложенного JerryRigEverything усилия оказалось достаточно, чтобы корпус аппарата треснул в месте размещения антенных полосок. JerryRigEverything отмечает, что разместив антенны в этом месте Google сделала самое слабое место смартфонов еще слабее – именно в этом месте гнулись iPhone 6 Plus и Nexus 6P. Нельзя сказать, что у Google Pixel 2 с прочностью все очень плохо – ведь корпус хоть и треснул, но полностью не сломался и сохранил работоспособность. Впрочем, особой радости это тоже не добавляет и требует осторожности с ношением смартфона в задних карманах джинсов.

Источник: JerryRigEverything (1 и 2)