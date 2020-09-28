Mercedes-Benz показала «живые» кадры вождения прототипа футуристического электромобиля Vision AVTR, вдохновленного кэмероновским «Аватаром» [Видео]

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Mercedes-Benz, входящий в состав автостроительного концерна Daimler AG, опубликовал новое видео с безумным (в хорошем смысле слова) футуристическим электромобилем Vision AVTR, вдохновленного миром «Аватара» и фауной планеты Пандора — ролик содержит, в том числе, и «живые» кадры с испытаний прототипа.

Презентация концепт-кара Vision AVTR состоялась еще на январской выставке CES 2020.

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Машина выделяется рядом особенностей: полноуправляемое шасси, позволяющее передвигаться боком под углом 30°, подобно крабам, бионическими закрылками на заднем стекле для «общения» с человеком на языке жестов и полное отсутствие традиционных органов управления — вместо руля и педалей биоджойстик на центральной панели.

Судя по всему, Mercedes-Benz не забросила проект. В свежем ролике (ниже), опубликованном на канале Mercedes-Benz в YouTube можно увидеть не только красочную компьютерную анимацию, но и кадры вождения рабочего прототипа Vision AVTR.

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Что забавно, машина получилась настолько футуристической, что на этих реальных кадрах с испытаний она выглядит ненастоящей — создается впечатление, что это чистой воды CGI, а не реальные испытания прототипа.

Насколько удобным с точки зрения использования является биоджойстик на центральной панели — вопрос открытый. Как скоро концептуальные технологии Vision AVTR найдут применение в серийных машинах (и найдут ли вообще) — пока неизвестно.

Что же касается «Аватара», в июле Disney обновил расписание, сместив релизы всех новых «Аватаров» на год: премьера сиквела теперь запланирована на 16 декабря 2022 года. Еще три части «Аватара» выйдут в 2024-м, 2026-м и 2028-м соответственно.