Microsoft увеличила количество игр с поддержкой FPS Boost на Xbox Series X|S — теперь таких почти 100

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Microsoft добавила режим повышения оригинальной частоты смены кадров Xbox FPS Boost еще для 74 игр — их общее число достигло 97 штук.

В числе других тайтлов, получивших «буст» FPS, можно отметить Assassin’s Creed Unity, Deus Ex Mankind Divided, Wasteland 3 и Far Cry 5 — все они теперь стабильно работают при 60 fps.

Правда, без ограничений не обошлось. В некоторых играх с FPS Boost частота увеличивается только на Xbox Series X. В то же время старшая консоль в большинстве случаев получает больший прирост производительности, чем Series S. Кроме того, в отдельных случаях активация FPS Boost приводит к снижению качества картинки — для поддержания более высокого фреймрейта качество графики опускается до уровня прошлого поколения Xbox One S.

С момента анонса в феврале команда Xbox неуклонно расширяет список игр с поддержкой FPS Boost. В марте Microsoft добавила поддержку FPS Boost в пять игр ZeniMax, в апреле функциональность подключили для 13 игр EA, включая три части Battlefield и обе Titanfall. С майским обновлением общее количество игр с поддержкой FPS Boost достигло 97.