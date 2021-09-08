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Стриминговый сервис Netflix выложил первый тизер-трейлер картины «Не смотрите наверх» / Don’t Look Up, главным достоинством которой является впечатляющий актерский состав. Авторы описывают фильм как комедию в жанре политической сатиры, однако там есть и экшн, и фантастика, и драма.

По сюжету двое ученых-астрономов в исполнении Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс внезапно обнаруживают, что через полгода с Землей столкнется комета, которая уничтожит все живое на нашей планете. Однако эту новость никто не воспринимает всерьез и ученым приходится убеждать всех окружающих, включая президента США и СМИ в реальности угрозы…

Главные роли исполнили настоящие звезды: Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт, Крис Эванс, Джона Хилл, Мэттью Перри, Химеш Патель, Рон Перлман, Ариана Гранде и другие.

Сценаристом, режиссером и продюсером выступил Адам Маккей, который умеет снимать и комедии («Телеведущий», «Копы в глубоком запасе», «Здравствуй, папа, Новый год!») и драмы («Игра на понижение», «Власть»).

Премьера фильма «Не смотрите наверх» / Don’t Look Up назначена на 10 декабря 2021 года в кинотеатрах, а уже 24 декабря 2021 года он появится в Netflix.

Источник: Netflix