Numskull представила коллекционных уточек по играм и фильмам

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Numskull — производитель официального мерчендайза по играм и фильмам — выпустит уточек по 10 франшизам, на каждую из которых придется по четыре игрушки (исключение составит Borderlands 3 — по ней предусмотрено два разных набора).

Высота коллекционных уточек — 9 сантиметров. В комплекте с каждой уточкой будет идти игрушечная ванна.

В розничных магазинах уточки из серии TUBBZ должны появиться в период с сентября 2019 года до начала 2020 года. Стоимость одной уточки составит $13/15 Евро.

Источник: DTF