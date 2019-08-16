Numskull представила коллекционных уточек по играм и фильмам
Numskull — производитель официального мерчендайза по играм и фильмам — выпустит уточек по 10 франшизам, на каждую из которых придется по четыре игрушки (исключение составит Borderlands 3 — по ней предусмотрено два разных набора).
Высота коллекционных уточек — 9 сантиметров. В комплекте с каждой уточкой будет идти игрушечная ванна.
В розничных магазинах уточки из серии TUBBZ должны появиться в период с сентября 2019 года до начала 2020 года. Стоимость одной уточки составит $13/15 Евро.
Источник: DTF