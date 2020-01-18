NVIDIA снизила цену на GeForce RTX 2060, а AMD в ответ обновлением прошивки существенно ускорила Radeon RX 5600XT до старта продаж





17 января NVIDIA анонсировала снижение рекомендованной цены игровой видеокарты GeForce RTX 2060 — самой доступной и, как следствие, самой популярной модели актуального поколения Turing с поддержкой набора технологий NVIDIA RTX. Новая постоянная цена GeForce RTX 2060 в официальном магазине NVIDIA в США — $299 (~7 263 грн по текущему курсу), что на $50 ниже предыдущей. Снижение распространяется как на эталонные версии Founders Edition, так и варианты от партнеров NVIDIA. В украинской рознице цены на нереференсные модели пока стартуют от 8 тыс. грн.

Мотивация такого решения «зеленых» очевидна — это недавно представленный конкурирующий адаптер Radeon RX 5600 XT, который начнет продаваться со вторника, 21 января. При цене $279 (~6 800 грн) по уровню производительности решение «красных» попадает в нишу между GeForce GTX 1660Ti и GeForce RTX 2060. Снижение цены должно было сделать GeForce RTX 2060 более привлекательной в глазах потенциальных покупателей.

Вот только AMD, похоже, оказалась готова к такому развитию событий. В тот же день стало известно, что AMD разослала партнерам новую прошивку, увеличивающую производительность Radeon RX 5600XT более чем на 8%. Достичь этого удалось, как большинство уже наверняка догадалось, повышением рабочих частот. То есть, AMD разогнала видеокарту еще до ее выхода на рынок.

Как сообщает HKEPC, AMD новая версия vBIOS с соответствующей настройкой повышает номинальный теплопакет и, следовательно, энергопотребление GPU с изначальных 150 Вт до 160 Вт. Подтверждение можно найти на сайте Saphire, одного из крупнейших производителей видеокарт Radeon.

Компания изменила изначальные параметры RX 5600 XT Pulse. Частоты GPU в режиме Boost увеличились с 1620 МГц до 1750 МГц, а видеопамяти — с 12 ГГц до 14 ГГц. Это должно дать значительную прибавку к производительности и в теории вплотную приблизит Radeon RX 5600 XT к RTX 2060. Точно сможем узнать через несколько дней, когда появятся первые обзоры с тестами.

По статистике Steam, видеокарта GeForce RTX 2060 является самой популярной моделью актуального поколения, будучи установленной в 2,98% пользователей. Это шестая по популярности модель в общем рейтинге после GTX 1060, GTX 1050Ti, GTX 1050, GTX 1070 и GTX 960.

Остается добавить, что ранее AMD подтвердила планы выпустить до конца года флагманскую игровую видеокарту RX 5900XT с поддержкой аппаратной трассировки лучей, которая выступит прямым конкурентом RTX 2080 Ti. Что же, если так пойдет и дальше, то в будущем AMD сможет потеснить и NVIDIA на рынке графических адаптеров.