Первый трейлер фантастического фильма Predator / «Хищник» от режиссера Iron Man 3 Шейна Блэка

Некогда весьма популярная франшиза Predator / «Хищник», в первой части которой снялся сам Арнольд Шварценеггер, наконец получила свой шанс привлечь новое поколение зрителей. Сегодня кинокомпания 20th Century Fox опубликовала первый трейлер одноименного фильма, который должен перезапустить вселенную Хищников.

Судя по трейлеру, в этот раз действие сюжета развивается не в глухих джунглях, а в окрестностях небольшого мирного городка. Хищник прибывает на Землю после того, как ребенок получает в подарок часть настоящей, а не игрушечной инопланетной аммуниции (родителям явно стоило внимательнее выбирать продавца в онлайн-магазине) и случайно вызывает монстра практически к себе домой. По словам создателей фильма, в этот раз Хищник «сильнее, умнее и смертоноснее, чем когда-либо прежде», так как умеет улучшать собтственное тело, используя ДНК других видов живых существ.

Интересно, что сценаристом и режиссером картины выступил Шейн Блэк, который не только снялся в оригинальном фильме, но и поучаствовал в создании таких культовых картин (в роли сценариста и режиссера), как «Смертельное оружие» (первые три части) и «Последний бойскаут», а также более свежих «Железный человек 3» и «Славные парни». В актерском составе отсутствуют звезды первой величины, отметить можно разве что Бойда Холбрука («Логан»), Оливию Манн («Люди Икс: Апокалипсис») и Кигэна-Майкла Ки («Земля будущего»).

Премьера фильма Predator / «Хищник» состоится 14 сентября 2018 года.

Напомним, что оригинальный фильм «Хищник» был выпущен в 1987 году, через три года вышло продожение «Хищник 2», после чего в рамках вселенной также были сняты «Чужой против Хищника» (2004), «Чужие против Хищника: Реквием» (2007) и «Хищники» (2010). Для сравнения, трейлер самой первой части франшизы выглядел следующим образом:

Источник: 20th Century Fox