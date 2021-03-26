«Расслабьтесь, это же iPhone»: Apple рекламирует «сверхпрочное» керамическое покрытие экрана iPhone 12

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





25 марта Apple опубликовала новую рекламу iPhone 12 с говорящим названием Fumble (этим термином в американском футболе описывают потерю мяча по неосторожности), в которой повышенную прочность Ceramic Shield — защитного стекла экранов линейки iPhone 12, усиленного с помощью керамических кристаллов.

Ролик снят в свойственном Apple стиле — оригинально и с юмором.

По сюжету, девушка во время разговора случайно выпускает смартфон iPhone 12 из рук на улице, делает несколько безуспешных (и весьма странных!) попыток поймать устройство в воздухе, но в итоге девайс падает плашмя экраном вниз на землю. Затем девушка поднимает телефон и, обнаружив, что на стекле нет ни единой царапины, продолжает разговор как ни в чем не бывало.

«iPhone 12 с Ceramic Shield. Более твердое, чем стекло любого смартфона. Расслабьтесь, это iPhone». из описания видео на YouTube

Это далеко не первая реклама iPhone 12 с момента запуска линейки в конце 2020 года и, скорее всего, не последняя.

По утверждению Apple, покрытие Ceramic Shield — лучшее, что есть на рынке, и с ним шансы не разбить смартфон при падении вчетверо выше, чем у iPhone 11.

Справедливости ради, есть независимые дроп-тесты (1 и 2), подтверждающее, что защитное стекло iPhone 12 действительно прочнее, чем у iPhone 11. С другой стороны, если верить JerryRigEverything, царапается Ceramic Shield точно так же, как обычное Gorilla Glass, а замена экрана в официальном сервисе без расширенной гарантии стоит весьма недешево, так что, пожалуй, лучше обращаться со смартфоном максимально бережно и не испытывать удачу.