Райан Рейнольдс, Майкл Бэй и сценаристы «Дэдпула» снимут фильм Six Underground с бюджетом $125 млн для сервиса Netflix

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Сервис Netflix собирается предпринять очередную попытку снять настоящий блокбастер и в отличие от прошлогодней «Яркости» / Bright в этот раз все должно получиться. По крайней мере все основные компоненты удачного проекта — голливудская звезда, маститый режиссер, талантливые сценаристы и солидный бюджет у будущего фильма Six Underground уже есть.

Начнем с главного — Netflix выделил на будущую картину $125 млн, что больше, чем у предыдущих лидеров по затратам «Яркости» ($90 млн) и «Ирландца» ($110 млн). Именно столько запросил режиссер Майкл Бэй, отметившийся целым рядом громких блокбастеров, начиная с «Армагеддона» (1998) и «Пёрл-Харбора» (2001) и заканчивая франшизами «Черепашки-ниндзя» и «Трансформеры».

На главную роль приглашен Райан Рейнольдс, буквально сжившийся с ролью «болтливого наемника» Дэдпула. Ну, а чтобы ему проще было воплощаться в шкуру нового героя, написание сценария поручили Полу Вернику и Ретту Ризу, которые были сценаристами и продюсерами в таких проектах, как «Добро пожаловать в Zомбилэнд» и обеих частях «Дэдпула».

Судя по подбору команды, нас ожидает масштабный и зрелищный боевик с солидной долей своеобразного юмора. По некоторым данным, Six Underground («Шестерка в подполье») расскажет историю шести миллиардеров, которые инсценируют собственную смерть для того, чтобы сформировать элитную команду и отомстить неким «плохим парням».

Съемки фильма Six Underground начнутся уже летом текущего года, готовый проект выйдет на платформе Netflix в 2019 году.

Источник: The Verge