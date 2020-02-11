Разработанные австралийскими инженерами колеса с актуаторами позволили условному робомобилю менять наклон корпуса и регулировать дорожный просвет на ходу

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Австралийские инженеры из Квинслендского технологического университета протестировали четырехколесную машину с новым типом колес, позволяющим менять высоту оси колеса относительно земли на ходу. Статья, посвященная новации, была представлена на конференции ICRA 2019, а видео с испытаниями прототипа опубликовано на YouTube.

Как сообщается, в основе решения лежат три линейных актуатора, которые могут двигаться и смещать втулку колеса относительно его обода, тем самым изменяя параметры автомобиля. За смещение отвечают линейные пневматические либо электрические приводы. На демонстрационном видео видно, как при помощи инновационных колес условный робомобиль самостоятельно меняет дорожный просвет, а также наклоняет корпус вперед, назад и вбок, смещая в результате свой центр тяжести.

По мнению разработчиков, новация найдет применение, в первую очередь, в колесной робототехнике, которая благодаря ей сможет более эффективно и стабильно перемещаться по пересеченной местности, динамично и точно регулируя наклон корпуса и дорожный просвет, по болотистой местности — активно меняя расположение осей колес, такие робомобили будут способны самостоятельно выкапывать себя из трясины — и по склонам (указывается, что система позволит преобразовывать гравитационную потенциальную энергию во вращательное движение, повышая тем самым устойчивость шасси).

Будучи уверенными в коммерческом потенциале решения, австралийские инженеры в настоящее время занимаются патентованием своей разработки.

Источник: N+1