«Шпионские» смартфоны Джеймса Бонда успели устареть из-за постоянных переносов премьеры No Time to Die, студия переснимет часть сцен фильма





Постоянные переносы кинопремьер иногда приводят к забавным казусам и дополнительным затратам для студий. На этот раз пострадала студия MGM и очередной фильм бондианы No Time to Die / «Не время умирать», причем по весьма нетривиальной причине.

В фильмах о Джеймсе Бонде традиционно используется продакт-плейсмент со стороны производителей смартфонов. Компаниям выгодно показать свою свежую новинку в руках шпиона, который использует только самые продвинутые технологии. К примеру в 2015 году за право вложить свой смартфон в руку агенту 007 развернулась настоящая война — Samsung предлагала $5 млн гонорара и еще $50 млн на продвижение фильма «007: Спектр» за одну из моделей Galaxy, а Sony — $18 млн за свой смартфон Xperia Z4 (в итоге в картине появился Sony Xperia Z5, однако гонорар студии остался неизвестным).

В этот раз борьбу за «лучший шпионский смартфон» удалось выиграть бренду Nokia (одна из моделей — Nokia 8.3 5G), однако двухлетняя задержка премьеры привела к тому, что предоставленные для съемок «новинки» безнадежно устарели.





В итоге, в MGM приняли решение обновить смартфон с помощью компьютерной графики там, где это можно сделать без особого вреда (впрочем, не все так просто даже с большими бюджетами — вспомните историю с усами Супермена за $25 млн) и переснять те сцены, где смартфону и другим гаджетам уделяется главная роль (скорее всего это будет каноничная сцена, где Q вручает Бонду свежие «игрушки» для выполнения очередной миссии).

Напомним, что изначально премьера фильма No Time to Die / «Не время умирать» была назначена на октябрь 2019 года, затем ее перенесли на 8 апреля 2020 года, потом на 25 ноября 2020 года, затем на 2 апреля 2021 года, а финальная на данный момент дата определена как 8 октября 2021 года.

Источник: Sun