SkyTechSport представила умную боксерскую грушу

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На выставке CES 2019 в Лас-Вегасе компания SkyTechSport представила роботизированную боксерскую грушу BotBoxer. Устройство анализирует технику спортсмена, определяет слабые места, уворачивается от ударов и дает советы, повышая тем самым эффективность тренировки.

Как сообщается, BotBoxer представляет собой грушу на стержне, оборудованную инфракрасными датчиками для распознавания давления и движений, закрепленную на шарообразном основании. Устройство оснащено движком, который поворачивает основание груши во время спарринга, позволяя ей уклоняться от ударов. Вокруг груши расположены столбики, имитирующие боксерский ринг. В них тоже находятся датчики.

Ключевым элементом BotBoxer выступает встроенный компьютер, который при помощи сенсоров отслеживает позицию ног и положение тела «противника». На основе этих данных груша может предсказать, какой удар собирается нанести спарринг-партнер, и уклониться от него.

При этом вся информация о положениях тела, технике боя и силе ударов тут же записывается и анализируется.

«Когда вы используете BotBoxer, искусственный интеллект изучает каждый ваш удар и корректирует информацию о вашем стиле, повышая результативность уклонений», — говорят инженеры.

Когда боксер ударяет по груше или груша уклоняется, устройство может озвучивать советы: сделать шаг назад, скорректировать позицию, использовать больше силы для удара.

BotBoxer поддерживает различные режимы (тренировка либо имитация боя), уровни сложности и реакции. Например, груша может уклоняться только от определенных ударов, чтобы боксер мог отточить тот или иной навык, все время оставаясь в напряжении. Управление устройством реализовано посредством сенсорного дисплея, на котором также отображается различная полезная информация.

Напоследок отметим, что стоимость BotBoxer составляет $19 900. Согласно пресс-релизу SkyTechSport, умная груша предназначена для коммерческого использования в спортивных залах и фитнес-центрах.

Источник: NeuroHive