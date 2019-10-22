«Ух ты, работает!». Илон Маск впервые воспользовался спутниковым интернетом Starlink — чтобы отправить сообщение в Twitter, само собой





SpaceX продолжает делать явные успехи в рамках своего амбициозного проекта глобальной спутниковой сети нового поколения

Whoa, it worked!! — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2019

Само собой, свежий тред привлек огромное внимание общественности, поскольку это первая публичная демонстрация работы системы. Правда, сама демонстрация вышла слегка показушной и малоинформативной, поскольку никаких технических подробностей Маск не сообщил, так что скорости передачи и задержки неизвестны. Впрочем, не исключено, что вскоре

Спутники оснащаются трансмиттерами с фазированными антенными решетками и технологией формирования направленной диаграммы для связи с наземными терминалами. В марте 2019 года SpaceX получила от FCC соответствующее разрешение на размещение на территории США 1 млн наземных терминалов. Тогда в сопроводительно документации говорилось, что наземные терминалы Starlink рассчитаны на прием сигнала в частотном диапазоне 10,7-12,7 ГГц и передачу в полосе 14-14,5 ГГц. SpaceX планирует обеспечить возможность подключения каждого наземного терминала к сети на скорости до одного гигабита в секунду.

Напомним, Илон Маск впервые объявил о запуске проекта по созданию сети спутников для глобального доступа в интернет в начале 2015 года. Практическая же реализация проекта началась в феврале 2018 года с выводом на орбиту двух тестовых спутников — Tintin-A и Tintin-B. 24 мая этого года SpaceX на ракете-носителе Falcon 9 запустила первую партию из шестидесяти спутников Starlink, которые оказались головной болью для астрономов. Несколько спутников вышли из строя почти сразу, а один из них в процессе контролируемого снижения из-за ошибки в системе оповещения мало не врезался в околоземный научный спутник Aeolus, принадлежащий Европейскому Космическому Агентству ESA (последнему пришлось скорректировать траекторию).

В текущем месяце планирует запустить вторую партию из 60 спутников Starlink, а в следующем – еще одну. Кроме того, буквально на днях стало известно, что компания запросила разрешение на запуск еще 30 000 спутников Starlink. Маск ранее говорил, что для обеспечения минимального покрытия необходимо еще шесть таких запусков с доведением общего числа спутников до 420 штук, но рекомендуемое количество аппаратов для обеспечения нормальной работы сети — 780 штук (12 запусков).

SpaceX предварительно оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в $10 млрд, ожидая, что уже в первый же год работы система сможет принести доход порядка $30 млрд. Когда заработает спутниковый интернет от Илона Маска, пока неясно. Но едва ли SpaceX успеет полностью сформировать группировку к середине 2020-х годов. Эти сроки озвучивались ранее.