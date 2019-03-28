UPS осуществила первый коммерческий полет грузового дрона на территории США

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Компания United Parcel Service, более известная как UPS, заключила контракт с калифорнийским стартапом Matternet на доставку клинических анализов между корпусами медицинского комплекса WakeMed в городе Роли, штат Северная Каролина, при помощи грузовых дронов.

Первый полет в рамках соглашения уже состоялся, став, согласно документам Управления гражданской авиации США, «первым санкционированным штатным коммерческим полетом грузового дрона на территории Соединенных Штатов». По словам представителей UPS, с сегодняшнего дня такие полеты будут осуществляться на ежедневной основе.

Инженеры отмечают, что медицинские анализы между корпусами WakeMed — лабораторией и больницей — доныне перевозили на автомобиле. Воздушный же метод, как предполагается, сократит и время доставки, и расходы.

Информацию о дальности маршрута в компании не сообщают, но известно, что UPS решила использовать дроны модели М2, которые могут поднять до 2,3 кг груза и отнести его на расстоянии до 20 км.

В рамках контракта дроны Matternet будут следовать заранее проложенной траектории полета под наблюдением квалифицированного оператора. Кроме того, департамент транспорта Северной Каролины выделит своего инспектора для контроля за пилотным проектом.

В дальнейшем использование дронов для доставки медицинских грузов UPS планирует расширить и на другие американские больницы.

Источник: hightech.plus