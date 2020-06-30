В Киев приехали «велосипеды-евробляхи» Mobike из немецкого велопроката с карданным валом и бескамерными покрышками, их продают по 6000 грн

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В свое время Троещина стала единственным районом Киева, в котором закрыли станции велопроката Nextbike из-за вандализма и краж. Однако теперь жители этого спального района столицы могут совершенно легально приобрести в личное пользование прокатный велосипед Mobike всего за 6000 грн.

Речь не идет о запуске новой сети велопроката в дополнение к существующей муниципальной Bikenow (бывшая Nextbike), просто украинская сеть веломагазинов Facebike пополнила свой ассортимент б/у велосипедов моделью, специально созданной для немецкой сети проката Mobike. В наличии у Facebike порядка 100 велосипедов, собранных в 2017 году в Китае.

Помимо характерной серебристо-оранжевой окраски велосипеды отличаются рядом особенностей, нетипичных для обычных велосипедов. Во-первых, вместо цепи здесь используется карданный вал закрытого типа, который практически не требует обслуживания. Во-вторых, в них используются прочные металлические диски и бескамерные покрышки из износостойкой резины, которые нельзя проколоть и не нужно подкачивать.

Также стоит отметить переднюю и заднюю светотехнику с солнечной батареей и автоматическим включением в темное время суток; барабанный тормоз спереди и дисковый тормоз сзади с ресурсом 10 тыс. км; алюминиевая корзина грузоподъемностью 5 кг, крылья, комфортное седло и громкий колокольчик на ручке.

К недостаткам модели можно отнести вес в 25 кг, однако с учетом повышенной надежности и небольшой цены на него можно закрыть глаза. Велосипеды можно оценить в магазине Facebike, который находится на улице Драйзера в районе Троещинского рынка.

Источник: The Village, Facebike