В первые сутки после запуска стриминговый сервис Disney+ привлек 10 млн подписчиков, а мобильные приложения для Android и iOS были загружены более 3,2 млн раз





Стриминговая платформа Disney+ запустилась всего сутки назад, однако за этот период успела набрать 10 млн подписчиков, сообщила компания Walt Disney. А по данным сервиса Apptopia, мобильные приложения Disney+ для платформ Android и iOS загрузило более 3,2 млн пользователей и вышли на первые места в цифровых магазинах приложений.

Результаты выглядят еще более впечатляющими, если вспомнить о технических проблемах во время запуска и том факте, что сервис пока заработал только в трех странах мира — США, Канаде и Нидерландах.

Интересно, что ранее аналитики предрекали, что в первый год после запуска Disney+ соберет порядка 10-18 млн пользователей. Как видим, чтобы достичь нижней границы прогноза, сервису хватило всего 24 часов.

Даже если предположить, что скорость нарастания аудитории радикально упадет, не стоит упускать, что уже 19 ноября к Disney+ подключатся Австралия и Новая Зеландия. 31 марта 2020 года сервис заработает во второй волне стран, в числе которых Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания, а уже через два года будет работать на всех основных рынках.

Напомним, что Disney+ стартовал с огромной коллекцией из примерно 500 фильмов и 7500 эпизодов сериалов Disney, включая новые проекты вроде The Mandalorian / «Мандалорец» по вселенной Star Wars. Подписка на Disney+ обойдется в $6,99 в месяц или $69,99 в год, также за $12,99 в месяц предлагается пакетная подписку на Disney+, ESPN+ и Hulu.

Источник: The Verge