Видео дня: Как устроен электрический двигатель электрокроссовера Audi e-tron

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Конструкция электрического двигателя заметно проще по сравнению с двигателем внутреннего сгорания. С одной стороны это хорошо, так как увеличивает его надежность и срок службы. Но с другой стороны электродвигатели в частности и электромобили в целом сталкиваются с пренебрежением со стороны фанатов бензиновых монстров, которые обвиняют их в бездушности.

И небольшой ролик об электрокроссовере Audi e-tron доказывает, что при желании душу можно вложить не только в «шестилитровый V12», но и в высокотехнологичный двигатель современного электромобиля.

Отметим, что модель Audi e-tron оснащается сразу двумя такими электродвигателями, которые приводят в движение переднюю и заднюю ось, обеспечивая полноприводную схему.

Задний двигатель выдает 140 кВт (плюс 25 кВт в специальном Boost-режиме), передний — 125 кВт (плюс 10 кВт дополнительно), что в сумме дает 265 кВт и 561 Нм в обычном режиме или 300 кВт и 664 Нм в режиме Boost. В итоге в первом случае Audi e-tron разгоняется до 100 км/ч за 6,6 секунды, а во втором — за 5,7 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

P.S. Ну, и на правах пятничного видео — новый рекламный ролик Audi «Кешью» с достаточно черным юмором:

Источник: InsidEV’s