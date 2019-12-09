Xiaomi представила городской электровелосипед за $425

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Китайская компания Xiaomi выпустила новый компактный электровелосипед, который получил относительно скромный ценник. Использовать новоявленное транспортное средство производитель предлагает в городских условиях.

Как сообщает Gizmochina, аппарат, получивший название Qicycle Electric, визуально напоминает предыдущий складной байк бренда — Qicycle EF1, однако в плане характеристик является более «продвинутым»: так, его 20-дюймовые колеса, в отличие от 16-дюймовых колес предшественника, лучше подходят для сложных дорожных условий.

Небольшой дисплей, на котором отображается основная информация, включая передачу, скорость и заряд аккумулятора, и передняя фара интегрированы в рулевую стойку, а задний красный фонарь загорается автоматически при нажатии тормоза. Яркость подсветки дисплея регулируется при помощи светочувствительного датчика — благодаря этому оная не будет отвлекать ездока в ночных условиях.

Батарея на 5,2 А·ч полностью скрыта в горизонтальной трубе рамы, как и проводка, так что внешне электровелосипед напоминает обычный. Заряжается аккумулятор от обычной розетки за 3,5 часа, интерфейс зарядки расположен чуть ниже задней фары.

Электромотор в ступице заднего колеса разгоняет байк до 25 км/ч. В общей сложности предусмотрено три режима работы велосипеда: полностью электрический, помощь в педалировании либо с отключенным электромотором. Также у новинки есть две передачи.

На переднем колесе тормоз обжимной, и китайские инженеры уверяют, что этого достаточно: тормозной путь на скорости 20 км/ч не превышает трех метров.

Что касается дальности пробега электрического байка, то, по данным Xiaomi, на одной зарядке можно проехать 40 км, но в каком режиме нужно крутить при этом педали — не уточняется.

Рама Qicycle Electric выполнена из алюминиевого сплава 6061, и новый велосипед не будет таким же легким, как изделия из карбона. Но главный козырь Xiaomi в этом случае — цена. В Китае новинка обойдется всего в 2999 юаней ($425).

В ближайшее время производитель обещает выставить Qicycle Electric на фирменном китайском маркетплейсе Xiaomi Youpin, и пока неясно, когда электровелосипед можно будет купить за границей.

Источник: hightech.plus